Merkelová dúfa v pokračovanie tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu

Berlín 13. júla (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok uviedla, že tranzit zemného plynu cez Ukrajinu bude pokračovať aj po dokončení plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) medzi Ruskom a Nemeckom. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



„Ukrajina je pre nás tranzitnou krajinou a zostane ňou, aj keď bude Nord Stream 2 dokončený. Ukrajinská strana má z toho veľké obavy a my ich berieme vážne," povedala Merkelová v pondelok na tlačovej konferencii v Berlíne po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Nemecká kancelárka prisľúbila, že o tejto otázke bude diskutovať aj počas svojej návštevy Washingtonu, kde by sa vo štvrtok mala v Bielom dome stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Merkelová okrem toho dodala, že Nemecko daruje Ukrajine 1,5 milióna dávok vakcín proti koronavírusu v snahe pomôcť Kyjevu v boji proti pandémii.



Proti Severnému prúdu 2 sa dôrazne postavili Ukrajina, Poľsko i Spojené štáty, Washington však v poslednom čase svoju kritiku projektu zmiernil. Medzičasom pokračujú americko-nemecké rozhovory o tom, ako možno zmierniť ekonomické dôsledky pre Ukrajinu ako dôležitú tranzitnú krajinu pre ruský zemný plyn. Kyjev sa totiž obáva, že ako tranzitná krajina príde o svoj vplyv.



Dvoma potrubiami plynovodu Severný prúd 2, ktorého vlastníkom je ruský štátny podnik Gazprom, by sa malo ročne popod Baltské more prepraviť až 55 miliárd kubických metrov plynu z Ruska do Európy, najmä do Nemecka. Kritici tohto projektu sa obávajú, že zvýši závislosť Európy od ruských zdrojov plynu a vytvorí tlak na tranzitné krajiny, ktoré tak v budúcnosti budú mať na Moskvu menší dosah.