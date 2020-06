Merkelová: EÚ by mala vyjsť z krízy silnejšia

Berlín 18. júna (TASR) - Európska únia by mala zaujať dôraznejšiu úlohu vo svete a postupovať jednotne voči Číne, aby tak lepšie obhajovala svoje hodnoty. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla vo štvrtok, keď parlament oboznamovala s prioritami predsedníctva svojej krajiny v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla.



"Dramatické globálne dôsledky (koronavírusovej) pandémie si vyžadujú, aby Európa prevzala viac globálnej zodpovednosti," povedala Merkelová pred poslancami Spolkového snemu vo vládnom vyhlásení, týkajúcom sa aj nadchádzajúceho piatkového summitu EÚ.



"V tomto čase svet potrebuje silný hlas Európy na ochranu ľudskej dôstojnosti, demokracie a slobody," citovala ju agentúra Reuters.



Merkelová vyhlásila, že chce nemecké predsedníctvo v druhom polroku 2020 využiť na posilnenie odolnosti EÚ i jej schopnosti zvládať budúce výzvy. "Pandémia nám ukazuje: naša Európa je zraniteľná," zdôraznila s tým, že súdržnosť a solidárnosť v Európe nebola ešte nikdy taká dôležitá ako dnes.



"Naším spoločným cieľom teraz musí byť túto krízu zvládnuť spoločne, udržateľne a s pohľadom do budúcnosti. A presne to bude hlavným motívom nášho predsedníctva v Rade EÚ," citovala kancelárku agentúra DPA.



Navrhované miliardové fondy EÚ na riešenie dôsledkov koronakrízy Merkelová obhajovala ako prostriedok proti radikálom a rozdeľovaniu v Únii. "Nemôžeme byť naivní: protidemokratické sily, radikálne, autoritárske hnutia len čakajú na ekonomické krízy, aby ich potom politicky zneužili," varovala.



Merkelová sa chce tiež zasadzovať za čo najrýchlejšiu dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ a fondoch obnovy, ktorú by podľa nej bolo najlepšie dosiahnuť ešte pred letnými prázdninami.



V zahraničnopolitickej oblasti bude jej vláda počas predsedníctva v EÚ klásť dôraz okrem iného na Afriku. Na summite Európskej únie a Africkej únie v októbri sa budú hľadať spoločné odpovede na krízu a zvládanie následkov pandémie.



Ďalším ťažiskom v tejto oblasti budú podľa Merkelovej vzťahy s Čínou. "Práve voči strategickému partnerovi ako Čína je dôležité, aby Európa hovorila jedným hlasom všetkých 27 členských štátov. Len tak sa môžeme presvedčivo zasadzovať za naše európske hodnoty a záujmy," apelovala s tým, že podporuje "otvorený dialóg", pri ktorom sa budú s Pekingom preberať aj dôležité témy ako investičná dohoda či ochrana klímy, no tiež právny štát, ľudské práva alebo budúcnosť Hongkongu.