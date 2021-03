Merkelová: EÚ musí zvýšiť produkciu vakcín proti koronavírusu

Berlín 25. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok v Spolkovom sneme zdôraznila potrebu zvýšiť produkciu vakcín proti ochoreniu COVID-19. Problémy s dodávkami podľa nej signalizujú, že Európska únia musí zdvojnásobiť úsilie, čo sa týka výroby vlastných očkovacích látok proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Merkelová priznala, že vakcinačná kampaň v Nemecku sa nespustila tak rýchlo, ako sa očakávalo. Zároveň ale odmietla kritiku, že nebolo objednaných dostatok vakcín. V tejto súvislosti poznamenala, že ide skôr o to, koľko dávok bolo doručených.



"Jasne môžeme vidieť, že britské zariadenia produkujú (vakcíny) pre Britániu. Spojené štáty neexportujú, a preto sme závislí od toho, čo je možné vyrobiť v Európe," povedala nemecká kancelárka. Dodala, že o tom, ako euroblok dokáže zaistiť stabilné dodávky vakcín do budúcnosti, budú hovoriť európski lídri aj na summite, ktorý sa začal vo štvrtok a potrvá do piatka.



Merkelová predtým vyzvala EÚ, aby bola veľmi opatrná, čo sa týka zákazu vývozu vakcín. Zdôraznila ale, že podporuje snahu Európskej komisie ohľadom zaistenia plnenia zmlúv o dodávkach vakcín po tom, čo sa vyskytli problémy s dodávkami očkovacích látok od firmy AstraZeneca.



EÚ musí podľa Merkelovej okrem zaistenia vlastných potrieb spolupracovať i s inými krajinami, ktoré vyrábajú vakcíny, aby sa zaistil ich dostatok pre každého na svete, kto ich potrebuje. "Ak v tom neuspejeme, budeme stále dookola konfrontovaní s mutáciami, ktoré zvyšujú možné riziko, že vakcíny nebudú účinné," varovala.



"Sme v tretej vlne a znova evidujeme exponenciálny rast (infikovaných)," poznamenala. Nemcov vyzvala, aby sa dali čo najskôr zaočkovať a využili testovanie ako "most", ktorý pomôže spomaliť šírenie nákazy dovtedy, kým nebude zaočkovaných dostatok ľudí. "Samozrejme, že očkovanie je cestou z krízy," vyhlásila.



Nemecko zaznamenalo od začiatku pandémie viac ako 75.000 úmrtí a 2.713.180 infikovaných. Vo štvrtok hlásil Inštitút Roberta Kocha (RKI) 22.657 nových prípadov nákazy.