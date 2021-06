Merkelová: Únia sa musí snažiť o priamy kontakt s Putinom

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a americký prezident Joe Biden sedia počas stretnutia vo vile La Grange v Ženeve v stredu 16. júna 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 24. júna (TASR) - Európska únia by sa mala usilovať o priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedla vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová. Členské štáty sa však podľa nej musia spoločne postaviť proti "provokáciám" z Ruska. Informovala o tom agentúra DPA.povedala Merkelová v nemeckom parlamente krátko pred odchodom na dvojdňový summit EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok popoludní.uviedla ďalej kancelárka a zdôraznila, že aj EÚPutin sa s americkým prezidentom Joeom Bidenom stretol minulý týždeň (16. júna) v Ženeve. Ako pripomína AFP, išlo o stretnutie, ktoré by podľa slov oboch lídrov mohlo viesť k predvídateľnejším, hoci stále napätým vzájomným vzťahom.Nedávne udalosti podľa Merkelovej ukázali, že nestačí,. Dvadsaťsedemčlenný euroblok by mal voči týmto provokáciám podľa nej zaujať skôr jednotný postoj.Po hromadení ruských vojsk na ukrajinských hraniciach a viacerých špionážnych škandálov, ktoré vyústili do vyhostení diplomatov, sa Moskva dostala do sporu s niekoľkými západnými krajinami.V čase veľmi napätých vzťahov medzi Moskvou a Berlínom došlo v Nemecku nedávno k zatknutiu ruského vedca, ktorý je podozrivý zo špionáže pre nemenovanú ruskú tajnú službu. Pobúrenie v EÚ zároveň vyvoláva aj uväznenie kremeľského kritika Alexeja Navaľného, ktorý sa v Berlíne liečil po takmer smrteľnej otrave.