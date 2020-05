Merkelová hovorila o možnom postupnom otváraní hraníc

Berlín 13. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyjadrila nádej na postupné otvorenie hraníc Nemecka so susednými krajinami, informoval na svojej webovej stránke denník Die Welt.



Zmeny v súvislosti s hraničnými kontrolami musia byť podľa Merkelovej zavádzané v spolupráci so susednými krajinami, píše Die Welt s odvolaním sa na agentúru DPA. Merkelová to povedala na zasadaní parlamentnej frakcie nemeckých strán únie CDU/CSU), ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.



Podľa kancelárky existuje jasná perspektíva na obnovenie systému otvorených vnútorných hraníc v rámci schengenského priestoru v prípade, ak to dovolí situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



O možnom otváraní hraníc má v stredu rokovať nemecká vláda a nemecký minister vnútra Horst Seehofer sa má k tejto téme vyjadriť do piatku.



Seehofer nariadil kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom v polovici marca. Šlo o opatrenie zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Krajina neskôr hraničné kontroly predĺžila do 15. mája.



Za uplynulé týždne mohli do Nemecka cestovať len osoby, ktoré na to mali závažný dôvod - napríklad vodiči nákladných vozidiel, zdravotníci alebo dochádzajúci pracovníci z pohraničných oblastí.



Nemecká polícia však v nedeľu na jeden deň uvoľnila prísny režim na hraniciach krajiny zavedený v dôsledku pandémie koronavírusu a povolila ľuďom návštevy pri príležitosti Dňa matiek.