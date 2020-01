Merkelová, Macron a Johnson vyzvali Irán, aby plnil jadrovú dohodu

Berlín 6. januára (TASR) - Lídri Nemecka, Francúzska a Británie v nedeľu vyzvali Irán, aby zrušil opatrenia, ktoré idú proti jadrovej dohode z roku 2015. Teherán totiž oznámil, že už nebude dodržiavať obmedzenia pre obohacovanie uránu, zakotvené v spomínanej historickej jadrovej dohode.



"Vyzývame Irán, aby zrušiť všetky opatrenia, ktoré nie sú v súlade s jadrovou dohodou," uviedli v spoločnom vyhlásení nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson.



Dohoda z roku 2015, vyrokovaná medzi Iránom a stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN - Britániou, Francúzskom, Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi - ako aj Nemeckom, ponúkala Teheránu uvoľnenie prísnych sankcií výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu. Veľmoci chceli takto zabrániť, aby Irán získal jadrové zbrane.



Americký prezident Donald Trump však vlani odstúpil od tejto jadrovej dohody, takže z nej zostal do veľkej miery len zdrap papiera. Trump navyše znovu zaviedol sankcie proti Iránu. Ten následne postupne ustupoval od kľúčových záväzkov dohody.



Napätie zosilnelo predovšetkým po piatkovom cielenom útoku amerického dronu na letisku v irackom Bagdade, kde prišiel o život vplyvný iránsky generál Kásem Solejmání a popredný predstaviteľ irackej armády abú Mahdí Muhandis. Spomínaní európski lídri preto tiež vyzvali Irán, aby sa zdržal "ďalších násilných činov a nepodporoval ich".



"Teraz je rozhodujúce deeskalovať situáciu. Vyzývame všetkých zúčastnených hráčov, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a zodpovednosť," uviedli spoločne Merkelová, Macron a Johnson.



Európski lídri takisto požiadali všetky strany, aby neohrozovali boj proti džihádistom z organizácie Islamský štát (IS) - reagovali tým na rezolúciu schválenú irackým parlamentom, ktorá požaduje od vlády vyhostenie tisícov amerických a iných zahraničných vojakov z krajiny.



"Zachovanie koalície vytvorenej proti IS je v tejto situácii veľmi dôležité. Vyzývame irackých predstaviteľov, aby naďalej poskytovali koalícii potrebnú podporu," dodali európski lídri v spoločnom vyhlásení.



Americkí vojaci rozmiestnení na irackých základniach sú súčasťou širšej medzinárodnej koalície, ktorú si prizvala iracká vláda v roku 2014 na pomoc v boji proti IS.



Vyhlásenie vydané troma lídrami sa objavilo niekoľko hodín po tom, čo spolu telefonovali.



V nedeľu už skôr hovorca nemeckej vlády oznámil, že traja lídri sa dohodli, že budú spoločne pracovať na zmiernení napätia na Blízkom východe.