Merkelová: Misia v Afganistane nebola tak úspešná, ako sa očakávalo

Berlín 16. augusta (TASR) - Misia v Afganistane nebola tak úspešná, ako sa očakávalo, vyhlásila v pondelok nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informovala o tom agentúra AFP.



Misii NATO pod vedením USA sa podľa nemeckej kancelárky podarilo teroristickej skupine al-Káida zabrániť, aby zopakovala útoky, aké 11. septembra 2001 zasiahli Spojené štáty, píše AFP.



Merkelová pôsobenie medzinárodných síl v Afganistane označila za "sklamanie", napísala agentúra DPA.



Kancelárka pripomenula, že militantné hnutie Taliban opätovne získalo kontrolu nad celou krajinou. "To je nadmieru trpký vývoj situácie," povedala.



Z pôsobenia v Afganistane je podľa Merkelovej potrebné "poučiť sa".



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.