Merkelová: Mladí ľudia musia ďalej vyvíjať tlak na ochranu klímy

Berlín 8. novembra (TASR) - Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová považuje protesty mladých ľudí žiadajúcich väčšiu ambicióznosť pri ochrane klímy za oprávnené.



"Glasgow už priniesol nejaké výsledky, ale z pohľadu mladých ľudí je to oprávnene stále príliš pomalé," povedala Merkelová v rozhovore, ktorý v nedeľu večer, pred začiatkom záverečnej fázy klimatickej konferencie OSN (COP26) konanej v škótskej metropole, odvysielala televízia Deutsche Welle.



Medzinárodné spoločenstvo už podľa nej urobilo pre ochranu klímy veľa, no správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) "sú čoraz varovnejšie a čoraz hrozivejšie". Mladí ľudia musia preto vyvíjať tlak "a my musíme byť rýchlejší", zdôraznila Merkelová.



Zmena musí nastať ešte v tomto desaťročí. "Musíme sa opäť riadiť hodnoteniami vedcov, to znamená udržať globálne otepľovanie veľmi blízko úrovni 1,5 stupňa Celzia," povedala kancelárka.



Klimatická konferencia OSN v Glasgowe sa koná od 31. októbra do 12. novembra. Od pondelka vstupuje do svojej druhej, rozhodujúcej fázy. Viacerí ministri a predsedovia vlád odcestujú v pondelok do Škótska s cieľom dať impulzy rokovaniam zástupcov približne 200 zúčastnených štátov, uviedla agentúra DPA.