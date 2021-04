Merkelová na pôde Rady Európy obhajovala výstavbu Severného prúdu 2

Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok obhajovala pokračujúcu spoluprácu Nemecka s Ruskom na výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Píše o tom agentúra AP.



Merkelová prostredníctvom videokonferencie vystúpila na plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.



Nemecká kancelárka pripomenula spory v súvislosti s výstavbou tohto plynovodu, s ktorou nesúhlasí viacero členských krajín Európskej únie. Tie spolu s USA tvrdia, že daný plynovod, ktorý bude popod Baltské more dopravovať ruský plyn do Nemecka, posilní energetický vplyv Moskvy na Európu a podkope pozíciu Ukrajiny ako tranzitného štátu.



Berlín podľa Merkelovej prejavuje "veľké znepokojenie" v súvislosti so zaobchádzaním s uväzneným ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným. Nemecko sa pripojilo k sankciám Európskej únie voči Rusku tak v súvislosti s Navaľným, ako aj v prípade situácie na Ukrajine. Myšlienka o ukončení výstavby Severného prúdu 2 však podľa Merkelovej otvára širšie otázky.



"S Ruskom máme množstvo konfliktov, ktoré nanešťastie naše záväzky sťažujú," povedala spolková kancelárka. "Musíme s ním však aj napriek tomu rokovať," dodala.



Plynovod Severný prúd 2 spadá pod dohľad ruskej štátnej energetickej spoločnosti Gazprom a do projektu investovali i viaceré európske spoločnosti, píše DPA. Plynovod bude viesť popod Baltské more a vyhne sa územiu Poľska a Ukrajiny, proti čomu obe tieto krajiny namietajú.