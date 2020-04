Merkelová: Najnovšie údaje o koronavíruse v Nemecku nám dodávajú nádej

Berlín 3. apríla (TASR) - Najnovšie údaje, ktoré ukazujú spomaľovanie šírenia koronavírusu v Nemecku, dodávajú "nádej", vyhlásila v piatok kancelárka Angela Merkelová. Varovala však, že je ešte príliš skoro na uvoľnenie obmedzení platných pre verejný život. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Nemecko má zatvorené školy, zakázané verejné zhromaždenia viac ako dvoch ľudí a nariadilo obyvateľom udržiavať medzi sebou vzdialenosť najmenej 1,5 metra.



Tieto opatrenia pomohli spomaliť šírenie nového koronavírusu, vyhlásili odborníci.



"Je pravda, že najnovšie údaje, v súčasnej výške, nám dávajú trocha nádeje. Pribúdanie nových nakazených je pomalšie, než bolo pred niekoľkými dňami," povedala Merkelová vo svojom oficiálnom týždennom podkaste.



Avšak dodala, že je "ešte určite príliš skoro vnímať to ako jasný trend a určite je príliš skoro pomýšľať na uvoľnenie prísnych nariadení, aké sme si zaviedli".



Počet prípadov nákazy koronavírusom stále rastie a v piatok sa priblížil k 80.000.



Opatrenia zamerané na udržanie Nemcov v ich domácnostiach sú oficiálne platné do 19. apríla a Merkelová uviedla, že by bolo "nezodpovedné" stanovovať pevný termín zrušenie týchto opatrení.



Šéf nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre kontrolu chorôb Lothar Wieler v piatok už skôr oznámil, že opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu začínajú mať účinok.



Wieler vysvetlil, že každý človek, ktorý sa koronavírusom nakazil, teraz infikuje priemerne iba jednu osobu, ale predtým bol tento počet až sedem osôb.



"Ak bude toto číslo pod jednotkou, potom to bude znamenať, že epidémia sa pomaly zmierňuje. To je náš cieľ," dodal Wieler.



"Vieme, že toto číslo sme stlačili na jednu osobu práve opatreniami, a dúfame, že ho budeme stláčať ďalej," vyjadril sa.



Podľa údajov RKI z piatka v Nemecku zaznamenali 79.696 prípadov nákazy koronavírusom.



Celkovo je v Nemecku zaznamenaných 1017 úmrtí, hoci šéf RKI Wieler upozornil, že skutočný počet môže byť oveľa vyšší.



Kancelárka v piatok ukončila svoju domácu karanténu a vrátila sa do svojho úradu. V karanténe bola a pracovala z domu po tom, čo ju 20. marca očkoval lekár, ktorý mal neskôr pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2.



Merkelovej hovorca v piatok dodal, že politička bola niekoľkokrát testovaná na nový koronavírus, pričom výsledky boli vždy negatívne. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.