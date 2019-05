Merkelová navrhuje zvýšiť frekvenciu summitov EÚ

Namiesto štyrikrát ročne by sa hlavy štátov a vlád mali pravidelne stretávať každé dva mesiace, teda šesťkrát do roka, navrhla vo štvrtok Merkelová na neformálnom summite EÚ v rumunskom meste Sibiu.

Sibiu 9. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová navrhuje zvýšiť frekvenciu summitov Európskej rady. Zdôvodnila to tým, že EÚ pred sebou tlačí množstvo dôležitých rozhodnutí, informovala agentúra DPA.



Namiesto štyrikrát ročne by sa hlavy štátov a vlád mali pravidelne stretávať každé dva mesiace, teda šesťkrát do roka, navrhla vo štvrtok Merkelová na neformálnom summite EÚ v rumunskom meste Sibiu.



"Niektoré podklady u nás ležia jeden, dva, tri, štyri roky," povedala Merkelová.



Európska rada pravidelne zasadá na úrovni hláv štátov alebo vlád len dvakrát za polrok. Okrem toho organizuje mimoriadne summity, ako ten v Sibiu. Podľa Merkelovej zostávajú výsledky zasadnutí príslušnej rady ministrov príliš dlho nepovšimnuté. Jej cieľom je, aby sa častejšie vrcholné schôdzky dostali do strategického programu EÚ na nasledujúcich päť rokov, o ktorom sa rozhodne v júni.