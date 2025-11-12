< sekcia Zahraničie
Merkelová navštívila izraelskú oblasť pri Pásme Gazy
Autor TASR
Tel Aviv 12. novembra (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu v rámci svojej cesty do Izraela navštívila pohraničnú oblasť pri Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Merkelová navštívila aj miesto konania hudobného festivalu Nova, na ktorého účastníkov zaútočili palestínski militanti z hnutia Hamas a ďalších ozbrojených skupín 7. októbra 2023, vyplynulo z príspevku nemeckého veľvyslanca v Izraeli Steffena Seiberta na platforme X.
Počas spomínaného útoku zahynuli stovky návštevníkov hudobného festivalu. Gajl Šorešová z projektu nazvaného Dvora, ktorý sa zaoberá bojom proti násiliu voči ženám, Merkelovej hovorila o sexuálnom násilí, ku ktorému došlo počas útoku militantov, dodal Seibert.
Izraelský novinár Amir Tibon ukázal bývalej nemeckej kancelárke miestnosť v kibuci Nahal Oz, kde sa počas masakry spolu so svojou rodinou desať hodín skrýval.
Útok palestínskych militantov si vyžiadal životy približne 1200 ľudí a viac než 250 ďalších bolo odvlečených do Pásma Gazy, pripomína DPA.
Podľa gazského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom bolo v Pásme Gazy počas dvoch ničivých rokov vojny s Izraelom, ktorá následne vypukla, zabitých približne 69.000 Palestínčanov, väčšinou žien a detí. V súčasnosti platí v Pásme Gazy krehké prímerie.
Izraelský Weizmannov vedecký inštitút v Rechovote udelil v pondelok bývalej nemeckej kancelárke čestný doktorát za jej prínos ku globálnej diplomacii a vytrvalú podporu Izraela, dodáva DPA.
