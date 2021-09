Merkelová navštívila oblasti spustošené záplavami

Berlín 5. septembra (TASR) - Napriek záväzku Nemecka k obnove oblastí postihnutých júlovými záplavami, bude ešte dlho trvať, kým sa zo škôd aj spamätajú. Pri návšteve záplavami spustošených oblastí v spolkovej krajine Severnom Porýní Vestfálsku to v nedeľu uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorú citovala agentúra AP.



"Obnova bude ešte dlho trvať," povedala Merkelová novinárom v meste Hagen, kde navštívila most, ktorý zničili záplavy, no už sa ho podarilo takmer znovu postaviť. Kancelárka sa v nedeľu stretla s obyvateľmi zasiahnutých oblastí vrátane hasičov z regiónu Sauerland, ktorí počas júlových záplav prišli o svojich dvoch kolegov.



Počas ničivých záplav, ktoré 14. a 15. júla zasiahli západ Nemecka, prišlo o život najmenej 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. K stratám na životoch došlo v dôsledku záplav aj v susednom Belgicku. V dôsledku silných dažďov sa vtedy v oblasti rozvodnili aj malé toky, pričom voda zaplavila či celkom zmietla autá, domy či mosty, pripomína AP.



Nemecká vláda rýchlo odsúhlasila balík okamžitej pomoci pre obete povodní vo výške približne 400 miliónov eur. V auguste následne súhlasila s vyčlenením finančnej pomoci zameranej na dlhodobú obnovu zasiahnutých oblastí vo výške 30 miliárd eur.



Merkelovú v nedeľu sprevádzal aj šéf spolkovej vlády Severného Porýnia Vestfálska Armin Laschet, ktorý je kandidátom konzervatívneho bloku CDU/CSU na post spolkového kancelára a po septembrových voľbách by tak kancelárku mohol v tomto úrade nahradiť.



Laschet v tejto súvislosti prisľúbil, že ak sa dostane k moci, tak sa jeho vláda postará o miesta, ktoré záplavy zasiahli najviac, aby tamojší obyvatelia "mohli opäť žiť vo svojich vlastných domovoch". Prisľúbil tiež, že v týchto regiónoch obnoví škôlky, školy i továrne, aby sa ich zamestnanci mohli opäť vrátiť do práce.