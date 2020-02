Merkelová: Nebudem zasahovať do voľby šéfa CDU

Berlín 19. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu oznámila, že sa nebude miešať do výberu nového lídra svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Informovala o tom agentúra Reuters.



"Povedala som, že nebudem zasahovať do voľby nového šéfa CDU ani sa nebudem uchádzať o post kancelárky," povedala Merkelová.



Správa prichádza po tom, ako súčasná predsedníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová vyhlásila, že odstúpi z postu predsedníčky konzervatívcov a nebude sa uchádzať o post kancelárky v spolkových parlamentných voľbách v roku 2021.



Do boja o post predsedu CDU sa doteraz prihlásil predseda zahraničného výboru nemeckého Spolkového snemu Norbert Röttgen. Očakáva sa, že jeho súpermi budú premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme Friedrich Merz a minister zdravotníctva Jens Spahn.