Merkelová neľutuje energetickú politiku svojej vlády

Lisabon/Berlín 13. októbra (TASR) - Bývalá kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok povedala, že neľutuje politiku svojej vlády v prípade energií a Ruska. Kritici jej totiž vyčítajú, že sa najväčšia európska ekonomika stala príliš závislá od ruského plynu počas 16 rokov, keď stála na čele Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Závislosť Nemecka od ruskej energie sa ukázala ako Achillova päta Berlína po invázii Moskvy na Ukrajinu. Keď však bola Merkelová kancelárkou, Nemecko potrebovalo zvýšiť dovoz plynu, aby zaplnilo medzeru po rozhodnutí ukončiť využívanie jadrovej energie.



"Veľmi racionálne a pochopiteľné bolo aj obstarávanie plynu cez potrubia z Ruska, ktoré bolo lacnejšie ako skvapalnený zemný plyn (LNG) z iných častí sveta, ako sú USA, Saudská Arábia alebo Katar," povedala novinárom v Lisabone.



"Aj počas studenej vojny bolo Rusko spoľahlivým dodávateľom energie," poznamenala Merkelová, ktorá vyrastala za železnou oponou v komunistickom východnom Nemecku.



"A v tomto smere svoje rozhodnutia vôbec neľutujem. Skôr verím, že to bolo z vtedajšieho pohľadu správne," dodala. Odmietla tiež špekulácie, že jej ochota uzatvárať dohody s prezidentom Vladimirom Putinom bola snahou zmeniť Rusko pomocou obchodu.



"Nikdy som neverila, že existuje niečo také ako zmena prostredníctvom obchodu," povedala.



Merkelová bola v hlavnom meste Portugalska predsedníčkou poroty Gulbenkianovej ceny za ľudskosť. Ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal zmenu v tom, ako Nemecko pristupuje k Moskve, uviedla Merkelová.



Bývalá nemecká kancelárka opustila politickú scénu v decembri 2021 po štyroch po sebe idúcich obdobiach v najvyššej funkcii ako vysoko rešpektovaná svetová politička. O necelé dva mesiace neskôr jej dedičstvo pošpinila ruská vojna na Ukrajine.



Ona a jej koalícia konzervatívcov a sociálnych demokratov sa dostali pod paľbu kritiky najmä pre energetické dohody, na základe ktorých sa Nemecko stálo závislé od dovozu energií z Ruska, ktoré vlani pokrývali až 55 % spotreby plynu v krajine.



Aj jej podpora kontroverzného plynovodu Nord Stream 2, ktorý mal zdvojnásobiť dodávky ruského plynu do Nemecka, dlho hnevala spojencov. Súčasný kancelár Olaf Scholz koncom februára projekt zastavil pre ruskú agresiu.



Merkelová od svojho odchodu z politiky urobila len niekoľko verejných vystúpení, no Putinovu vojnu ostro odsúdila.