Merkelová: Nemecko daruje chudobnejším krajinám 30 mil. dávok vakcín

Berlín 21. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok oznámila, že Berlín do konca tohto roka daruje chudobnejším krajinám 30 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Povedali sme, že nemecká strana - samozrejme za predpokladu, že vakcíny, ktoré sme si objednali, aj skutočne prídu - dá do konca roka 30 miliónov dávok chudobnejším, a pokiaľ možno i rozvojovým krajinám," povedala Merkelová novinárom v Berlíne po skončení virtuálneho Svetového summitu o zdraví.



Počas on-line summitu, ktorý zorganizovala Európska komisia (EK) a Taliansko aktuálne predsedajúce skupine G20, Merkelová ďalej uviedla, že k darovaniu vakcín globálnej iniciatíve COVAX sa zaviazali aj ďalšie krajiny EÚ. Do konca roka tak EÚ dá k dispozícii najmenej 100 miliónov dávok vakcín. Približne 3,5 miliardy dávok vakcín pre chudobnejšie štáty v priebehu tohto a budúceho roka prisľúbili i zástupcovia farmaceutických spoločností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.



Merkelová tiež oznámila, že Nemecko zvýši svoju finančnú podporu pre iniciatívu COVAX a z rozpočtu uvoľní ďalších 100 miliónov eur.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ocenil tieto "štedré prísľuby", no zároveň varoval, že "v nasledujúcich mesiacoch budeme potrebovať stovky miliónov ďalších dávok".



"Zatiaľ čo sa pripravujeme na ďalšiu pandémiu, našou prioritou musí byť, že zaistíme, že všetci spoločne prekonáme tú súčasnú," vyhlásil na summite taliansky premiér Mario Draghi. "Musíme zaočkovať (celý) svet - a musíme to urobiť rýchlo," dodal.



Skupina krajín G20 v päťstranovej záverečnej deklarácii obsahujúcej 16 bodov zdôraznila dôležitosť otvorených dodávateľských reťazcov a spravodlivý prístup k nástrojom na boj proti pandémii. "Je to veľmi jasné 'nie' nacionalizmu v oblasti zdravia," poznamenala šéfka EK Ursula von der Leyenová.



AFP však poukazuje na to, že deklarácia nespomína kontroverzný návrh na dočasné zrušenie patentovej ochrany vakcín, ktorého cieľom je posilnenie celosvetovej výroby očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 a zvýšenie ich dodávok do chudobných krajín. Deklarácia namiesto toho spomína iné nástroje, akými sú napríklad "zdieľanie údajov, budovanie kapacít, licenčné dohody a dobrovoľný transfer technológií a know-how na základe vzájomne dohodnutých podmienok".