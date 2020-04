Merkelová: Sme vystavení najväčšej výzve od druhej svetovej vojny

Berlín 23. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala vo štvrtok občanov Nemecka, aby preukázali trpezlivosť a disciplínu, ktoré sú potrebné na prekonanie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Zdôraznila, že krajina sa stále nachádza na začiatku pandémie a s nákazou bude žiť ešte dlho. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Prežívame úplne neobyčajne vážne časy. My všetci – vláda a parlament, celá naša krajina – sme vystavení najväčšej výzve od druhej svetovej vojny, od založenia Nemeckej spolkovej republiky. Nejde o nič menej, ako je život a zdravie ľudí. Ide o jednotu a solidaritu našej spoločnosti a Európy," povedal Merkelová vo vystúpení pred poslancami v Spolkovom sneme.



"Už niekoľko týždňov žijeme v pandémii. Každý jeden z nás musel prispôsobiť svoj život novým podmienkam – ako v súkromí, tak aj v práci. Chápem, že tento život v podmienkach koronakrízy sa mnohým zdá príliš dlhý. Nikto to nepočuje rád, ale taká je pravda – nežijeme v záverečnej fáze pandémie, ale stále len na jej začiatku. Ešte dlho budeme musieť žiť s týmto vírusom," uviedla nemecká kancelárka.



"Pokiaľ na začiatku tejto pandémie ukážeme najväčšiu možnú vytrvalosť a disciplínu, tým rýchlejšie sa vráti život k normálu," zdôraznila.



Merkelová zároveň označila Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za nenahraditeľného partnera. Organizáciu kritizuje americký prezident Donald Trump, ktorý nariadil pozastavenie jej financovania za to, že nezvládla boj s pandémiou.