Merkelová: Nemecko má obavy z porušovania autonómie Hongkongu

Berlín 3. júla (TASR) – Nemecko má obavy, že autonómia Hongkongu bude porušená, uviedla v piatok nemecká kancelárka Angela Merkelová v súvislosti so zákonom o národnej bezpečnosti, ktorý tento týždeň prijala Čína. Nemecko, ktoré 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, s Čínou podľa jej slov otvorí aj otázku ľudských práv, píše agentúra Reuters.



„Na základe otvoreného dialógu hovoríme aj o vláde zákona a ľudských právach, ako aj o budúcnosti Hongkongu, keďže sme znepokojení, že dochádza k porušeniu dôležitého princípu 'jedna krajina, dva systémy'," uviedla Merkelová v nemeckej Spolkovej rade, kde hovorila o prioritách nemeckého polročného predsedníctva v Rade EÚ. Cieľom EÚ je totiž okrem iného dosiahnuť obchodnú dohodu s Čínou.



EÚ sa po šiestich rokoch rokovaní usiluje uzavrieť investičnú dohodu s Čínou a dosiahnuť tak pokrok v oblasti automobilov, biotechnológií a mikroelektroniky a zároveň chce, aby Peking znížil dotácie pre štátne spoločnosti.



„Na to, aby sme mali úspešné vzťahy s Čínou a aby sme efektívne zastupovali naše európske záujmy, musí Európa rozhodne hovoriť jedným hlasom," povedala Merkelová. „Len spoločne má 27 členských krajín EÚ dostatočnú váhu na dosiahnutie ambicióznych dohôd s Čínou," dodala.



Európska únia čelí tlaku ľudskoprávnych skupín, aby nedávala na prvé miesto ekonomické záujmy po tom, čo čínsky parlament v Pekingu v utorok 30. júna schválil tento sporný bezpečnostný zákon, ktorý podľa krajín Západu potláča slobody, ktoré boli Hongkongu garantované odkedy sa táto bývalá britská kolónia v roku 1997 vrátila pod správu Číny.



Zákon zakazuje viacero skutkov pokladaných za aktivity smerujúce k odtrhnutiu, za podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.