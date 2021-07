Merkelová: Nemecko neplánuje zaviesť povinné očkovanie obyvateľov

Berlín 13. júla (TASR) - Nemecko neplánuje nasledovať príklad Francúzska a ďalších krajín v zavedení povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre určité skupiny obyvateľstva, uviedla v utorok nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informuje o tom agentúra AFP.



"Nemáme v úmysle ísť touto cestou," povedala Merkelová v Berlíne po tom, čo navštívila inštitút Roberta Kocha (RKI). "Sme na začiatku fázy, keď očkovanie ešte stále propagujeme, keď máme viac vakcín než ľudí, ktorí chcú byť zaočkovaní," dodala.



"Máme - musím povedať, že našťastie - zmenenú situáciu, pretože očkovanie účinkuje. V tejto súvislosti nám ale odborníci (z Inštitútu Roberta Kocha) povedali, že nárast možno zvládnuť, keď je vo veku od 12 do 59 rokov zaočkovaných 85 percent ľudí a 90 percent viac ako 60-ročných. Od týchto kvót zaočkovaných sme však ešte ďaleko vzdialení," pripomenula nemecká kancelárka Angela Merkelová po návšteve RKI.



Po pomalom štarte očkovacej kampane začiatkom tohto roka Nemecko zrýchlilo vakcináciu počas leta a do utorka má 42,6 percent dospelých obyvateľov plne zaočkovaných, píše AFP. Jednu dávku vakcíny prijalo 58,5 percenta obyvateľov.



Za uplynulé dva týždne však záujem o očkovanie klesol a počet podaných vakcín v pondelok bol najnižší od februára tohto roka. V Nemecku je v súčasnosti dominantný vysoko nákazlivý koronavírusový variant delta a podľa RKI bude na získanie kolektívnej imunity v krajine potrebné zaočkovať 85 percent dospelého obyvateľstva.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ohlásil povinné očkovanie pre zdravotníkov, zamestnancov domovov dôchodcov a ďalších, ktorí pracujú s rizikovými skupinami ľudí. K podobným opatreniam pristúpili aj Grécko, Taliansko a Británia.



Merkelová však podľa vlastných slov neverí, že nemecká vláda by mohla "získať dôveru", keby sa vydala podobnou cestou. "Domnievam sa, že dôveru môžeme získať propagovaním očkovania a tiež umožnením čo najväčšiemu množstvu ľudí stať sa ambasádormi vakcinácie na základe ich vlastnej skúsenosti," dodala nemecká kancelárka.