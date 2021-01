Merkelová: Nemecko si musí neustále pripomínať obete holokaustu

Berlín 27. januára (TASR) - Pripomínanie si obetí holokaustu je neustálou zodpovednosťou Nemecka. Vyhlásila to v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová pri príležitosti 76. výročia oslobodenia vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, informovala agentúra DPA.



Merkelová vo videoposolstve na online podujatí, ktoré organizovali Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA), OSN a UNESCO uviedla, že sa "hlboko hanbí" za ukrutnosti, ktoré nacisti spáchali počas druhej svetovej vojny.



"Musíme rozhodne vystupovať proti otvorenému i skrytému antisemitizmu, popieraniu i relativizácii holokaustu," vyzvala. "Musíme byť ostražití, aby sme nenechali nijaký priestor antisemitizmu a rasizmu," dodala.



Kancelárka sa poďakovala všetkým tým, čo prežili holokaust, ktorí preukázali odvahu a podelili sa so svojimi životnými osudmi pre poučenie ostatných.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si už predtým v priebehu dňa pripomenuli aj v nemeckom parlamente. Predseda Bundestagu Wolfgang Schäuble vo svojom prejave varoval pred novými podobami rasizmu a antisemitizmu, ktoré sa šíria na školských ihriskách, internetových fórach či v konšpiračných teóriách. Tento nový antisemitizmus sa v spoločnosti podľa neho "šíri otvorene, nespútane a je pripravený na násilné činy".



Aj vzhľadom na útok pravicového extrémistu na synagógu v Halle, ku ktorému došlo v októbri 2019, poukázal na to, že židovské objekty musí opäť chrániť polícia. "Preto je našou povinnosťou chrániť židov žijúcich v Nemecku pred útokmi. Súčasne sa hlásme k budúcnosti, v ktorej budú žiť židia v Nemecku otvorene, bezpečne a viditeľne ako prirodzená súčasť nášho spoločného, rozmanitého života," povedal Schäuble v Spolkovom sneme.



Za silnejšiu obranu "krehkej" demokracie Nemecka sa v dolnej komore nemeckého parlamentu prihovorila i Charlotte Knoblochová, ktorá prežila holokaust, priblížila agentúra AFP. "Budeme bojovať za naše Nemecko," vyzvala. Varovala, že extrémisti a konšpirátori znova útočia na liberálne európske hodnoty. "Ani na jediný deň nesmieme zabudnúť, aké krehké sú vzácne úspechy posledných 76 rokov," povedala. "Nepriatelia demokracie sú silnejší ako si mnohí myslia," varovala so slovami, že "najväčším nebezpečenstvom pre všetkých" v Nemecku je pravicový extrémizmus.