Merkelová: Nemecko skladá skúšku z koronavírusu zatiaľ celkom dobre

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu vyhlásila, že jej krajina "skladá" zatiaľ skúšky z koronavírusu celkom dobre, ale aj tak ešte čaká Nemecko kus ťažkej práce, kým sa s pandémiou choroby COVID-19 úplne poráta. Píše o tom agentúra DPA.



"Zatiaľ tie skúšky skladáme celkom dobre," povedala Merkelová vo svojom pravidelnom každotýždňovom videoposolstve.



"Jasná väčšina ľudí v našej krajine sa riadi varovaniami, vlastným úsudkom a zodpovednosťou za iných," konštatovala spolková kancelárka.



Merkelová upozornila verejnosť, aby sa nedala učičíkať klamlivým pocitom bezpečnosti, lebo, ako povedala: "Niektorí si teraz myslia, že keďže neprišlo hromadné utrpenie, nebezpečenstvo nie je až také veľké, než sme si spočiatku mysleli. Ale to je omyl!"



"V tejto skúške sme doteraz obstáli veľmi dobre. Všetci spoločne. Drvivá väčšina ľudí v našej krajine konala voči druhým obozretne, rozumne a zodpovedne a preto sa nám počas týchto štyroch mesiacov toľko podarilo. Predovšetkým som rada, že sa v mnohých oblastiach opäť začal spoločenský a hospodársky život. Verím, že môžeme urobiť mnohé ďalšie kroky bez toho, aby sme rozdúchali infekciu. Môže sa nám to podariť, keď zostaneme odvážni a ostražití," vyhlásila.



Konzervatívna kancelárka vyjadrila nádej, že ďalšie zmiernenie protikoronavírusových opatrení by mohlo byť v pravý čas možné, ale napriek tomu sa spolieha na verejnosť, že sa bude naďalej správať zodpovedne.



Hoci v Nemecku je koronavírusom infikovaných dosť veľa ľudí, počet úmrtí zostáva pomerne nízky. A počet nových prípadov výrazne klesá, odkedy Merkelová zaviedla koncom marca sprísnené reštrikcie.