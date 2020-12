Merkelová: Nemecko zavádza prísne protepidemické opatrenia

Berlín 13. decembra (TASR) - Nemecko výrazne sprísni protepidemické opatrenia v snahe zabrániť "exponenciálnemu rastu" počtu prípadov nákazy novým koronavírusom. V nedeľu to oznámila nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorú cituje agentúra AFP.



Od 16. decembra do 10. januára budú v spolkovej republike zatvorené školy, kaderníctva a všetky obchody s výnimkou tých, ktoré predávajú tovar každodennej spotreby. Zároveň bude platiť zákaz predaja alkoholu na verejne prístupných miestach, teda aj vareného vína. Nemecká vláda taktiež vyzvala zamestnávateľov, aby ľudom umožnili pracovať z domu.



Kiná, divadlá a športové zariadenia, ako napríklad telocvične či plavárne, sú v Nemecku zatvorené už od novembra.



"Opatrenia, ktoré sme prijali 2. novembra, nestačili a to znamená, že sme smútili za mnohými mŕtvymi, čo vidíme vo všetkých štatistikách a vieme, že zdravotný systém je už často veľmi zaťažený. Od stredy 16. decembra zatvoríme maloobchod. Otvorené zostanú len potraviny a podobné naliehavé tovary dennej potreby. Bude sa dozerať tiež na to, aby sa nerozširoval predaj nepotravinárskych výrobkov v potravinárskom maloobchode a bude zakázaný predaj pyrotechniky pred Silvestrom," citovala slová Merkelovej agentúra DPA. "Sme nútení konať a preto teraz aj konáme," dodala kancelárka.



V platnosti zostávajú aj obmedzenia kontaktov - stretnúť sa môžu najviac piati ľudia z dvoch domácností. Výnimky budú platiť len počas Vianoc, keď bude povolené pozvať na návštevu ďalších štyroch ľudí z úzkeho rodinného kruhu. Predchádzať by tomu však mal týždeň s čo najmenším počtom kontaktov s ľuďmi, pripomína denník Die Welt.



Minister financií Olaf Scholz v sobotu vyslovil požiadavku rozsiahlych obmedzení pre predaj a prisľúbil, že vláda sa bude zaoberať hospodárskymi aj spoločenskými následkami uzatvorenia obchodov.



Sprísnené opatrenia už začali od soboty platiť napríklad v Bádensku-Württembersku, kde zaviedli obmedzenia vychádzania, a od pondelka bude platiť celkový lockdown v Sasku.



V Nemecku hlásil Inštitút Roberta Kocha (RKI) v sobotu 28.438 nových prípadov nákazy a 496 úmrtí na koronavírus. Rekord v počte novoinfikovaných (29.875) zaznamenali v krajine v piatok. Celkovo bolo v Nemecku do soboty pozitívne testovaných 1.300.516 osôb a 21.466 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo.