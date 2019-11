Merkelová: Nespokojnosť z nemeckej vlády nedáva právo na nenávisť

Berlín 5. novembra (TASR) - Nespokojnosť a sklamanie z nemeckej vlády 30 rokov po páde Berlínskeho múru a znovuzjednotení Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a Nemeckej spolkovej republiky (NSR) ľuďom nedáva nijaké právo na nenávisť a opovrhovanie inými ľuďmi a nie je ospravedlnením pre násilie. Takéto správanie by sa nemalo vôbec tolerovať, uviedla v utorňajšom rozhovore pre denník Der Spiegel nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Kancelárka tak podľa agentúry AP reagovala na najnovšie úspechy krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo východonemeckých spolkových krajinách. Za posledné dva mesiace dosiahla AfD zisk viac než 20 percent v krajinských voľbách v Sasku, Brandenburgu a Durínsku. Výrazné úspechy u voličov zaznamenala AfD práve v krajinách bývalého východného komunistického Nemecka, kde sa mnohí ľudia ešte stále cítia znevýhodňovaní.



Na komentár, že práve počas jej vlády sa podpora AfD vo východnom Nemecku značne posilnila, Merkelová odpovedala: "Žijeme v slobode, ľudia sa môžu podľa toho vyjadrovať a voliť." Merkelová uznala, že pre bývalých východných Nemcov istej generácie sa život po revolúcii stal síce slobodným, avšak nie jednoduchším. Zdôraznila avšak, že jej úlohou je slúžiť všetkým ľuďom v Nemecku, a preto je podľa jej slov predpoklad, že by sa mala zaujímať predovšetkým o problémy východných Nemcov, nesprávny. Ak to od nej niekto očakáva, vedie to samozrejme k sklamaniam, dodala.



Na adresu niektorých regionálnych lídrov AfD pochádzajúcich z bývalého západného Nemecka Merkelová povedala: "Podľa môjho názoru skutočne nie je v poriadku, keď ľudia zo západného Nemecka prídu do východného a tvrdia, že náš štát v skutočnosti nie je oveľa lepší ako východné Nemecko.



Merkelová prízvukovala, že 9. november 1989, keď padol Berlínsky múr, pre ňu predstavuje šťastný moment nemeckých dejín. "Toľko ľudí v NDR v rokoch 1949 až 1989 snívalo o slobode a zrazu sme o tom mohli verejne hovoriť! Mohli sme vysloviť svoj názor. A aj dnes môže každý vysloviť svoj názor," uviedla.



Merkelová (65) vyrastala vo východnom Nemecku a do politiky vstúpila po rozpade NDR ako 35-ročná. Nespokojnosť s jej vládou sa prejavila najmä počas utečeneckej krízy v roku 2015.