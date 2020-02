Merkelová o streľbe v Hanau: Rasizmus je jed v nemeckej spoločnosti

Berlín 20. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok v reakcii na stredajšiu streľbu v meste Hanau v Hesensku, motivovanú údajnými krajne pravicovými názormi 43-ročného nemeckého občana, vyhlásila, že rasizmus je jed, ktorý je prítomný v nemeckej spoločnosti. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



"Rasizmus je jed. Nenávisť je jed. A tento jed existuje v našej spoločnosti a je zodpovedný už za priveľa zločinov — od zločinov NSU (pravicovo-extrémistickej skupiny Národnosocialistické podzemie), vraždu Waltera Lübckeho až po vraždy v Halle," vyhlásila. "So všetkou silou a rozhodnosťou sa postavíme proti tým, ktorí sa pokúšajú v Nemecku rozdeľovať," dodala. Kancelárka zdôraznila, že Nemecko verí v "dôstojnosť" každého človeka bez ohľadu na jeho rasu či etnickú príslušnosť.



"Dnešok je pre našu krajinu veľmi smutným dňom," povedala Merkelová v krátkom vyhlásení a vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí. Dodala, že je v úzkom kontakte so všetkými príslušnými orgánmi a priebežne ju informujú o vývoji vyšetrovania. Hoci je podľa nej ešte priskoro na celkové zhodnotenie tohto násilného činu, veľa nasvedčuje tomu, že páchateľ konal na základe "pravicovo-extrémistických a rasistických motívov".



Predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová na Twitteri napísala, že myslí na obete, ich rodiny a priateľov. Občanov vyzvala, aby spoločne vyjadrili nesúhlas s krajne pravicovým násilím.



Sústrasť smútiacim rodinám vyjadril na Twitteri podľa denníka Die Welt aj francúzsky prezident Emmanuel Macron: "V tomto boji za naše hodnoty a ochranu našej demokracie stojím na strane kancelárky (Angely) Merkelovej".



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer pripomenul, že vo štvrtok vstúpil do platnosti nový zbraňový zákon, od ktorého očakáva pokrok v boji proti extrémizmu. "Zbrane nepatria do rúk extrémistov," povedal.



Strelec identifikovaný ako 43-ročný Tobias R. v dvoch baroch s vodnými fajkami v Hanau zastrelil v stredu večer deväť ľudí. Neskôr boli v jeho byte nájdené dve mŕtve osoby — okrem samotného strelca išlo o jeho 72-ročnú matku.



Turecké veľvyslanectvo v Berlíne podľa agentúra Anadolu Medzi obeťami je päť tureckých občanov, citovala slová. Útok ukazuje, že v Európe sú "rasizmus a islamofóbia" na vzostupe, uviedlo v osobitnom vyhlásení turecké ministerstvo zahraničných vecí a vyzvalo nemecké orgány na boj proti xenofóbii.



Nemecká spolková prokuratúra násilný čin vyšetruje ako terorizmus. Páchateľ zanechal video obsahujúce krajne pravicové a extrémistické názory, v ktorom sa k činu priznáva.