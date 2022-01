Merkelová odmietla pracovnú ponuku z OSN, pracuje na memoároch

Na archívnej snímke novozvolený nemecký kancelár Olaf Scholz (vpravo) dáva kyticu kvetov bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej počas prevzatia úradu v sídle kancelariátu v Berlíne 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 19. januára (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla ponúknutú pracovnú pozíciu v Organizácii Spojených národov (OSN).Oznámil to v stredu jej úrad, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP. Správa prichádza v čase, keď sa expredsedníčka vlády po 16 rokoch pri moci začína venovať svojmu dôchodku.Zdroje z prostredia OSN potvrdili, že generálny tajomník OSN António Guterres požiadal Merkelovú, aby viedla poradný orgán pre "" pre vládnutie po covidovej pandémii. Guterres daný úrad zriadil koncom minulého roka.Merkelová "", oznámil jej úrad vo vyhlásení, čím sa potvrdili predtým medializované správy.Merkelová (67) odišla z úradu kancelárky Nemecka vlani v decembri; jej miesto zaujal sociálny demokrat Olaf Scholz, ktorý prevzal kormidlo na čele trojkoalície so Zelenými a probiznisovými liberálmi zo Slobodnej demokratickej stranoy (FDP).Merkelovej dlhoročná spolupracovníčka Beate Baumannová v decembri prezradila, že sa pracuje na Merkelovej politických memoároch, čo je projekt, ktorý bude trvať dva až tri roky.Guterres adresoval spomínanú ponuku priamo Merkelovej formou listu, uvádzajú zdroje z OSN. Pravdepodobnosť, že ju prijme, je však, ako uvádzajú, skôr nízka. Oficiálni predstavitelia svetovej organizácie správu o Gutteresovej ponuke pre Merkelovú nekomentovali.Spomínaná poradná rada zohráva dôležité miesto v Guterresových víziách na reformu OSN, ktorá by mala prispieť k posilneniu spolupráce medzinárodného spoločenstva.