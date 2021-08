Merkelová opäť požiadala Putina o prepustenie Navaľného

Moskva 20. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová opätovne požiadala ruského prezidenta Vladimira Putina o prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý si v súčasnosti odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody vo väzenskom tábore východne od Moskvy. Merkelová to povedala počas piatkovej tlačovej konferencie so šéfom Kremľa. Informovala o tom agentúra DPA.



"Požiadala som ruského prezidenta o prepustenie Navaľného. Z nášho pohľadu je neprijateľné, aby si (Navaľnyj) odpykával trest v trestaneckej kolónii na základe rozsudku, ktorý Európsky súd pre ľudské práva klasifikoval ako zjavne neprimeraný," vyhlásila Merkelová.



Putin v reakcii na slová Merkelovej povedal, že Navaľnyj nebol odsúdený na základe svojej politickej aktivity, ale na základe trestných činov, ktoré spáchal voči zahraničným partnerom. Navaľnyj si odpykáva trest odňatia slobody za porušenie podmienok podmienečného trestu v kauze údajnej sprenevery prostriedkov kozmetickej firmy Yves Rocher. Putin počas tlačovej konferencie opäť nevyslovil Navaľného meno.



"Osoba, ktorú ste spomenuli, nebola odsúdená na základe svojej politickej aktivity, ale na základe trestných činov, ktoré spáchal voči zahraničným partnerom," povedal šéf Kremľa.



Angela Merkelová pricestovala do Moskvy v deň prvého výročia otravy Navaľného. Medzi Berlínom a Moskvou panuje napätie pre viaceré spory, okrem iného v súvislosti s vraždou Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne či hackerským útokom na nemecký Spolkový snem z roku 2015.



Putin vyhlásil, že Merkelová bude v Rusku vždy vítaná aj po tom, ako odíde z postu nemeckej kancelárky.