Merkelová: Pandémia sa vymkne spod kontroly, ak sa neprijmú opatrenia

Berlín 9. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok varovala, že pandémia nového druhu koronavírusu sa Nemecku môže vymknúť spod kontroly, ak sa v oblastiach, ktoré aktuálne zaznamenávajú výrazný nárast počtu nakazených, urýchlene nesprísnia epidemiologické opatrenia. Uviedla to podľa agentúry DPA po videokonferencii so starostami 11 veľkých nemeckých miest.



K nárastu počtov infikovaných dochádza v ostatnom čase práve vo viacerých veľkých mestách. Merkelová v tejto súvislosti varovala pred exponenciálnym šírením infekcie, ku ktorému môže dôjsť v prípade, ak úrady už nebudú schopné vypátrať kontakty nakazených. "Keď sa to stane, tak sa vírus nezadržateľne a nekontrolovateľným spôsobom rozšíri," povedala novinárom v Berlíne.



So starostami sa dohodla na opatreniach, ktoré zahŕňajú rozšírenie povinnosti nosiť rúška, obmedzenie stretávania sa na verejných priestranstvách, zákazy vychádzania a obmedzenie predaja alkoholu a počtov účastníkov osláv. Začnú platiť vtedy, ak počet nových prípadov nákazy v priebehu siedmich dní prekročí hranicu 50 na 100.000 obyvateľov, ako sa to aktuálne stalo v Berlíne, Brémach a Frankfurte nad Mohanom.



Merkelová podľa agentúry AFP tiež uviedla, že tzv. hotspoty nákazy budú mať teraz "približne desať dní" na to, aby šírenie infekcie dostali pod kontrolu. Ak sa dovtedy šírenie nákazy nestabilizuje, bude nevyhnutné prijatie ďalších obmedzení na regionálnej úrovni.



"Všetci cítime, že veľké mestá, oblasti s vysokou koncentráciou obyvateľstva, sú teraz miestom, na ktorom sa ukáže, či budeme môcť pandémiu v Nemecku udržať pod kontrolou — ako sa nám to dlhé mesiace darilo — alebo túto kontrolu stratíme. Práve v tomto bode sa nachádzame. Teraz sú tie dni a týždne, ktoré rozhodnú o tom, ako sa prejaví pandémia počas zimy v Nemecku. Áno, počty infikovaných rastú, ale nie sme proti tomu bezmocní. Dokázali sme, že proti vírusu môžeme postupovať spoločne a to musíme robiť aj naďalej," povedala Merkelová.



Kancelárka privítala opätovné zavedenie epidemiologických obmedzení, k akým už pristúpili viaceré nemecké mestá vrátane Berlína. V tejto súvislosti vyzdvihla Mníchov, ktorý podľa nej dokázal, že šírenie nákazy je možné dostať pod kontrolu povinným nosením rúšok či obmedzením spoločenského života. Občanov Nemecka zároveň vyzvala, aby naďalej dodržiavali platné hygienické a bezpečnostné obmedzenia i odporúčania týkajúce sa nosenia rúšok, umývania rúk či dodržiavania odstupu od iných ľudí.



Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) v piatok oznámil, že za uplynulých 24 hodín pribudlo 4516 nových prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zaevidovaný od začiatku pandémie zvýšil na 314.660.