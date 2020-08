Merkelová: Pandémia vystavila politikov doteraz nevídaným výzvam

Berlín 28, augusta (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 už mesiace ovplyvňuje činnosť politikov na celom svete a vystavila ich "doteraz nevídaným výzvam". Na každoročnej letnej tlačovej konferencii to v piatok v Berlíne povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Merkelová pripomenula, že aj v Nemecku zanechal koronavírus od februára hlbokú stopu a "každému z nás dramaticky zmenil život". Poukázala na to, že s týmto vírusom budú musieť ľudia ešte dlho žiť a preto vyzvala na opatrnosť a ostražitosť.



V tejto súvislosti spomenula tri priority svojej práce v najbližšom období.



"Po prvé — urobiť všetko preto, aby sa obeťami pandémie nestali naše deti, po druhé — udržať čo najviac pri živote našu ekonomiku alebo ju opäť oživiť, a napokon — zachovať čo najväčšiu súdržnosť našej spoločnosti," povedala kancelárka.



Merkelová a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín sa vo štvrtok dohodli na nových opatreniach zacielených na spomalenie šírenia koronavírusu v Nemecku. Nárast počtu prípadov nákazy v posledných týždňoch spôsobilo najmä cestovanie počas letných mesiacov a súkromné oslavy.



Opatrenia zahŕňajú pokutu od 50 eur pre každého, kto nebude mať rúško na miestach, kde je jeho povinné, zákaz väčších podujatí až do konca kalendárneho roka a nové karanténne opatrenia pre cestujúcich.



V Nemecku v piatok zaznamenali 1571 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na 239.507, uvádza agentúra AFP s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha. V spojitosti s nákazou zomrelo 9288 ľudí.