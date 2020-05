Merkelová: Pandémia zdôraznila význam slobodných médií

Berlín 16. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová poukázala v sobotu na kľúčový význam slobodných médií pre demokraciu. Aj súčasná pandémia nového koronavírusu podľa nej ukázala, aké dôležité sú dobre overené informácie, informovala stanica Deutsche Welle.



Šéfka spolkovej vlády vo svojom pravidelnom týždennom podcaste zdôraznila, že autoritárske režimy vždy najskôr potláčajú slobodu tlače a nedovolia novinárom slobodne písať a nastavovať vláde kritické zrkadlo.



"Demokracia potrebuje fakty a informácie. Musí rozlíšiť, medzi pravdou a klamstvom. Musí byť umožnené vidieť realitu z rôznych perspektív a na základe toho si vytvoriť náležité názory. Platí to zvlášť v tejto aktuálnej situácii - v súvislosti s koronavírusom. Práve v tejto súvislosti sú pre nás všetkých dobre overené informácie veľmi dôležité," uviedla kancelárka.



Podľa nej je pre zachovanie demokracie potrebná verejná sféra, kde sa môžu stretávať protichodné stanoviská, ktoré umožňujú nachádzať spoločné riešenia problémov. To však vyžaduje toleranciu k iným pohľadom a schopnosť pozrieť sa kriticky aj na tie vlastné, povedala Merkelová.



V tejto súvislosti odsúdila útoky na členov televíznych štáboch počas nedávnych protestov v nemeckej metropole Berlín. Deutsche Welle pripomína, že útoky súvisia s tvrdeniami rôznych pravicových skupín a zástancov konšpiračných teórií, ktorí obviňujú novinárov mainstreamových médií z nevyváženého informovania o koronakríze.



Merkelová vo svojom podcaste vyhlásila, že stav slobody tlače je indikátorom celkového stavu nemeckej demokracie. "Preto je o to viac poľutovaniahodné, keď sa v našej demokratickej spoločnosti stávajú reportéri a novinári terčom útokov," povedala.



Angela Merkelová v tejto súvislosti pripomenula aktuálne 75. výročie začiatku vydávania prvých novín v Nemecku po skončení druhej svetovej vojny a páde Tretej ríše.