Merkelová: Všetky vakcíny sú v EÚ vítané, ak ich schváli EMA

Berlín 2. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyhlásila, že v Európskej únii sú vítané všetky vakcíny proti koronavírusu, ak ich schváli regulačný úrad. Kancelárka to povedala po zverejnení správ, že podľa výsledkov testov má ruská očkovacia látka Sputnik V účinnosť 91,6 percenta. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"V Európskej únii je vítaná každá vakcína," uviedla Merkelová v interview pre nemeckú stanicu ARD práve v období, keď v Únii silnie hnev nad pomalým začiatkom očkovania obyvateľstva.



Nemecká líderka však zdôraznila, že všetky vakcíny musí najprv schváliť Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorej rozhodnutia musia padnúť len na základe "potrebných údajov".



"Dnes sme sa dozvedeli dobré údaje aj o ruskej vakcíne," povedala Merkelová a zopakovala, že sa nedávno o vakcíne Sputnik V rozprávala s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ich rozhovor podporil nádeje, že ďalšia vakcína pomôže urýchliť snahy o ukončenie pandémie.



Kancelárka 21. januára povedala, že Nemecko ponúklo Rusku pomoc s procesom okolo žiadosti v EMA, a to prostredníctvom nemeckého Ústavu Paula Ehrlicha.



"A ak EMA vakcínu schváli, potom sa môžeme rozprávať o spoločnej výrobe alebo tiež o používaní," uviedla vtedy politička.



Z predbežných výsledkov štúdie zverejnených v utorok v lekárskom časopise The Lancet vyplýva, že ruská vakcína Sputnik V má 91,6-percentnú účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19. Tieto zistenia podľa nezávislých expertov zmiernili obavy, ktoré sprevádzali očkovanie Sputnikom V.



Autori štúdie však upozornili, že účinnosť sa zatiaľ vypočítala len na základe symptomatického prejavu ochorenia a bude ešte potrebný ďalší výskum toho, ako ovplyvňuje bezpríznakový priebeh. V štúdii naďalej pokračujú a chceli by do nej celkovo zapojiť až 40.000 dobrovoľníkov.