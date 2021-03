Merkelová po neúspešných voľbách neplánuje zmeny vo vláde

Berlín 15. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová neplánuje zmeny na ministerských postoch vo svojom vládnom kabinete. Oznámil to v pondelok jej hovorca Steffen Seibert. Poprel tak špekulácie, ktoré sa objavili po nedeľňajších voľbách v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Porýnie-Falcko, v ktorých Únia CDU/CSU utrpela výraznú porážku.



"Spolková kancelárka nemá v úmysle vykonať žiadne zmeny vo vládnom kabinete," vyhlásil Seibert, ktorého citoval denník Die Süddeutsche Zeitung.



Armin Laschet, šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorú roky viedla Merkelová vyzval členov strany, aby pred septembrovými parlamentnými voľbami vyvinuli spoločné úsilie v prospech CDU. "Musíme bojovať," apeloval.



Zároveň znova kritizoval správanie niekoľkých poslancov strán Únie, ktorí čelia obvineniam z úplatkárstva pri zaobstarávaní rúšok na ochranu pred koronavírusom.



Laschet kritizoval i výroky ministra financií Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) - koaličného partnera Únie -, podľa ktorého výsledky krajinských volieb dokazujú, že je možné vládnuť i bez CDU a CSU. Sociálni demokrati by si podľa slov Lascheta mali rozmyslieť, či sa chcú stavať voči vláde, do ktorej tiež patria, alebo či chcú prispievať k jej dobrému fungovaniu, uviedol denník Frankfurter Rundschau.