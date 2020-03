Merkelová po rasových útokoch upokojovala zástupcov migrantov

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v pondelok stretla so zástupcami skupín zastrešujúcich migrantov, aby ich uistila, že jej vláda berie problém rasizmu vážne. Stalo sa tak po sérii útokov pravicových extrémistov, ku ktorým došlo v Nemecku v uplynulých mesiacoch. Informovala o tom agentúra AP.



Vo februári 43-ročný Nemec zastrelil v meste Hanau deväť ľudí s migračným pozadím.



Merkelová povedala, že jej vláda už balík opatrení iniciovala po vlaňajšej streľbe v synagóge v meste Halle. "Veríme, že to bude mať účinok," zdôraznila.



Dodala však, že "toto nezmení to, ako cítite". Od skupín zastupujúcich migrantov chce podľa vlastných slov počuť, čo iné môže ešte vláda urobiť a ako by mohla uistiť "všetkých v tejto krajine, bez ohľadu na farbu pleti alebo vieru", že budú ochránené ich základné práva.