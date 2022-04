Merkelová po Zelenského kritike obhajuje rozhodnutie NATO z roku 2008

Berlín 4. apríla (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová obhajovala rozhodnutie členských krajín NATO z roku 2008, keď odmietli návrh na členstvo Ukrajiny v Aliancii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Merkelová a francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy by mali navštíviť kyjevské predmestie Buča, kde po odchode ruských vojakov našli desiatky zabitých civilistov. Podľa Zelenského by si tam politici mali urobiť obraz o svojej neúspešnej politike voči Rusku z uplynulých rokov.



"Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová si stojí za svojimi rozhodnutiami v spojitosti so summitom NATO v Bukurešti v roku 2008," uviedol Merkelovej hovorca v reakcii na Zelenského vyjadrenie.



"Vzhľadom na zverstvá odhalené v Buči a na ďalších miestach na Ukrajine majú všetky snahy spolkovej vlády a medzinárodného spoločenstva stáť na strane Ukrajiny a ukončiť barbarstvo a vojnu proti Ukrajine zo strany Ruska plnú podporu bývalej kancelárky," dodal Merkelovej hovorca.



Najvyšší predstavitelia krajín Aliancie v roku 2008 počas summitu NATO v Bukurešti odmietli ponúknuť Ukrajine Akčný plán členstva, ktorý predstavuje kľúčový krok pre integráciu do NATO. Lídri sa dohodli iba na tom, že Ukrajina sa raz stane členom tohto vojenského a obranného zoskupenia.



Ako pripomína DPA, návrh na členstvo Ukrajiny údajne zablokovali práve Sarkozy s Merkelovou.