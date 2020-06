Merkelová potvrdila, že nemá záujem byť kancelárkou aj po roku 2021

Berlín 5. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok potvrdila, že po 14 rokoch vo funkcii už nemá záujem uchádzať sa znova o úrad predsedníčky spolkovej vlády. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Napriek svojej popularite v Nemecku Merkelová v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF na otázku, či zváži svoju kandidatúru na post kancelárky, odpovedala: "Nie, naozaj nie."



Súčasné funkčné obdobie sa 65-ročnej Merkelovej skončí v roku 2021.



Pri moci je od roku 2005 a jej úrad už viackrát deklaroval, že Merkelová nechce znovu kandidovať na post spolkovej kancelárky.



Nedávno sa však v Nemecku opäť objavili špekulácie, že by mohla funkciu kancelárky zastávať aj piate funkčné obdobie po sebe.



Tieto dohady vyvolal minister vnútra Horst Seehofer, ktorý začiatkom mája pre bulvárny nedeľník Bild am Sonntag povedal, že "v kuloároch moci" začul myšlienky o kandidatúre Merkelovej, keďže zdatne previedla Nemecko koronakrízou.



Merkelovej konzervatívna Kresťanskodemokratickú únia (CDU) bude koncom tohto roku voliť svojho nového lídra, ktorý by sa potom mal stať aj kandidátom strany na post spolkového kancelára.



O funkciu sa uchádza Merkelovej zarytý odporca, liberál Friedrich Merz, ako aj umiernený líder Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet.



Merkelovej popularita v Nemecku je stabilizovaná - už roky patrí k najobľúbenejším a najpreferovanejším politikom -, i keď v roku 2015 - v čase migračnej krízy v EÚ - zožala vlnu ostrej kritiky za svoj ústretový postoj k ilegálnym prisťahovalcom.