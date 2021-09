Merkelová: Povodne spôsobili v Nemecku neuveriteľné škody

Mainz 3. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívila v piatok údolie rieky Ahr, ktoré zhruba pred šiestimi týždňami postihli rozsiahle záplavy. Informuje o tom agentúra DPA.



"Nezabudneme na vás, bude v tom pokračovať nasledujúca spolková vláda," povedala Merkelová na tlačovej konferencii.



Podľa Merkelovej sa "urobilo mnoho" v súvislosti s odstraňovaním škôd po povodniach, bude však trvať roky, kým "sa napravia tieto neuveriteľné škody".



Tlačová konferencia nemeckej kancelárky sa odohrala po tom, čo navštívila komunitu Altenahr v spoločnosti premiérky spolkovej krajiny Porýnie-Falcko Malu Dreyerovej.



Bola to Merkelovej druhá cesta do katastrofou postihnutého regiónu, pripomína DPA. Prvá návšteva v údolí rieky Ahr sa uskutočnila v júli krátko po povodniach, ktoré si vyžiadali 133 obetí. Merkelová vtedy prisľúbila pre región značnú finančnú podporu.



Vo voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa budú konať 26. septembra, sa Merkelová už o ďalšie funkčné obdobie na poste kancelárky po 16 rokoch uchádzať nebude.