Merkelová pozvala Bidena na návštevu Nemecka

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok pozvala amerického prezidenta Joea Bidena na návštevu Nemecka "hneď, ako to umožní pandemická situácia".



V pondelok o tom informoval Merkelovej hovorca Steffen Seibert, ktorý dodal, že pozvanie na návštevu Nemecka zaznelo v prvom spoločnom telefonáte Merkelovej a Bidena od jeho nástupu do úradu prezidenta USA.



Merkelová a Biden v rozhovore zdôraznili aj dôležitosť spolupráce v boji proti chorobe COVID-19, pričom sa podľa Seiberta zhodli, že na zvládnutie tejto pandémie "je potrebné vyvinúť väčšie medzinárodné úsilie".



Merkelová v tejto súvislosti privítala Bidenovo rozhodnutie zvrátiť krok jeho predchodcu vo funkcii, Donalda Trumpa, ktorý vlani v júli oznámil vystúpenie USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) - a to aj napriek pandémii vyvolanej rozšírením koronavírusu SARS-CoV-2.



Vlani v novembri Spojené štáty odstúpili aj od parížskej klimatickej dohody. Trump toto svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že tento svetový dohovor bol voči Spojeným štátom "nespravodlivý", pričom bol zameraný na likvidáciu americkej ekonomiky, a nie ochranu životného prostredia.



Biden už v prvý deň vo funkcii, ktorej sa ujal 20. januára, nariadil návrat USA k parížskej klimatickej dohode z roku 2015, čo Merkelová v pondelok tiež uvítala.



Agentúra AFP vo svojej správe poukázala na to, že tento prvý telefonát naznačuje, že vzťah Merkelovej s Bidenom je "výrazne vrelší" ako s Trumpom.



Nemecká kancelárka nedávno Trumpa obvinila, že nesie svoj diel viny za konanie svojich priaznivcov, ktorí 6. januára násilím vtrhli do komplexu vládnych budov na Kapitole vo Washingtone. Týmto svojím konaním prerušili spoločné zasadnutie Kongresu, ktoré malo za úlohu potvrdiť výsledky prezidentských volieb a víťazstvo Bidena v nich.



AFP pripomenula, že Merkelová v roku 2016 komentovala Trumpovo víťazstvo vo voľbách prezidenta USA okrem iného aj varovaním, že s ním bude pracovať pod podmienkou, že Trump bude rešpektovať demokratické hodnoty.