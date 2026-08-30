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Merkelová pred voľbami v Sasku-Anhaltsku vyzvala na boj za demokraciu
Voľby do 83-členného parlamentu sa v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko uskutočnia v nedeľu 6. septembra.
Autor TASR
Berlín 30. augusta (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová týždeň pred krajinskými voľbami v Sasku-Anhaltsku vyzvala ľudí, aby sa postavili za demokraciu. Podľa predvolebných prieskumov je jasným favoritom v týchto voľbách pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Verím, že teraz musíme opäť - po mnohých desaťročiach, keď sme to nemuseli robiť - skutočne bojovať za demokraciu, jednoducho sa za ňu postaviť, byť trochu odvážni, stáť si za svojím slovom a povedať, že je to skvelý spôsob života,“ povedala Merkelová v sobotu na podujatí v Berlíne.
Zároveň poznamenala, že AfD je veľmi silná v spolkových krajinách bývalého východného Nemecka, ale zároveň zosilnela aj v niekdajšej západnej časti. „Stal sa z nej celoštátny fenomén,“ konštatovala.
V súvislosti s predvolebnou kampaňou v Sasku-Anhaltsku sa podľa nej AfD podarilo „ovládnuť všetky naše diskusie od rána do večera“. To podľa jej slov znamená, že voliči už nevedia, čo vlastne chcú ostatné strany.
Voľby do 83-členného parlamentu sa v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko uskutočnia v nedeľu 6. septembra. Podľa predvolebných prieskumov je jasným favoritom AfD. Súčasná vládnuca koalícia konzervatívcov (CDU), sociálnych demokratov (SPD) a liberálov (FDP) tam zrejme príde o väčšinu.
„Verím, že teraz musíme opäť - po mnohých desaťročiach, keď sme to nemuseli robiť - skutočne bojovať za demokraciu, jednoducho sa za ňu postaviť, byť trochu odvážni, stáť si za svojím slovom a povedať, že je to skvelý spôsob života,“ povedala Merkelová v sobotu na podujatí v Berlíne.
Zároveň poznamenala, že AfD je veľmi silná v spolkových krajinách bývalého východného Nemecka, ale zároveň zosilnela aj v niekdajšej západnej časti. „Stal sa z nej celoštátny fenomén,“ konštatovala.
V súvislosti s predvolebnou kampaňou v Sasku-Anhaltsku sa podľa nej AfD podarilo „ovládnuť všetky naše diskusie od rána do večera“. To podľa jej slov znamená, že voliči už nevedia, čo vlastne chcú ostatné strany.
Voľby do 83-členného parlamentu sa v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko uskutočnia v nedeľu 6. septembra. Podľa predvolebných prieskumov je jasným favoritom AfD. Súčasná vládnuca koalícia konzervatívcov (CDU), sociálnych demokratov (SPD) a liberálov (FDP) tam zrejme príde o väčšinu.