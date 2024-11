Merkelová predstavila memoáre, priznala i chyby

Berlín 27. novembra (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová predstavila v utorok večer v Nemeckom divadle (Deutsches Theater) v Berlíne svoje pamäte nazvané Sloboda: Spomienky 1954 - 2021. Počas sprievodnej diskusie o knihe s nemeckou novinárkou Anne Willovou, obhajovala - rovnako ako v samotných pamätiach - svoje kľúčové politické postoje, no priznala aj určité zlyhania, píše TASR podľa agentúr DPA a AP.



Merkelová napríklad pripustila, že nedokázala adekvátne reagovať na klimatickú zmenu. Priznala tiež, že nemeckej armáde počas jej 16-ročného úradovania chýbali niektoré základné zásoby.



Napriek určitej sebareflexii obhajovala bývalá kancelárka kľúčové politické postoje svojej vlády vrátane postoja k Ukrajine a Rusku, k výstavbe kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), pandémii COVID-19, k migračnej či globálnej finančnej kríze.



Kniha memoárov, ktorú napísala spolu so svojou dlhoročnou poradkyňou Beate Baumannovou, má vyše 700 strán. Reflektuje Merkelovej cestu od vyštudovanej fyzičky z niekdajšieho Východného Nemecka po prvú ženu vo funkcii kancelárky.



Merkelová v knihe spomína aj na "mocenské hry" ruského prezidenta Vladimíra Putina, aké s ním zažila na osobných stretnutiach, či svoje kontrastné schôdzky s americkými prezidentami Barackom Obamom a Donaldom Trumpom. Sama seba sa tiež spytuje napríklad to, či mohla urobiť viac, aby zabránila brexitu.