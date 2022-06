Merkelová prelomila mlčanie a odsúdila „barbarskú vojnu“ na Ukrajine

Berlín 2. júna (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu vo svojom prvom tohtoročnom verejnom prejave prelomila mlčanie o invázii Ruska na Ukrajine a odsúdila ju. K vojne sa doteraz nevyjadrovala preto, aby to nerobila len "z vedľajšej línie", napísal vo štvrtok portál britskej televízie BBC.



Na stredajšom podujatí v Berlíne Merkelová, ktorá skončila v úrade spolkovej kancelárky koncom roka 2021, podporila prácu nemeckej vlády, Európskej únie, Spojených štátov, Severoatlantickej aliancie (NATO) a ďalších aktérov zameranú na hľadanie riešenia, ako "ukončiť túto barbarskú vojnu". Pre agentúru Reuters to potvrdil nemenovaný účastník podujatia - išlo o rozlúčkovú akciu s odchádzajúcim šéfom Nemeckej konfederácie odborových zväzov (DGB).



"Som solidárna s Ukrajinou, na ktorú útočí Rusko, a podporujem jej právo na sebaobranu," povedala Merkelová v prejave.



Merkelová čelila kritike že sa počas svojho 16-ročného pôsobenia v úrade kancelárky snažila rozvíjať vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom - predovšetkým dohodnúť sa na plynovode Nord Stream 2. Tento projekt však jej nástupca Olaf Scholz nakoniec zastavil, a to len dva dni pred inváziou Ruska na Ukrajine, ktorú Putin spustil 24. februára.



Merkelovú, ktorá plynulo rozpráva po rusky a vyrastala v bývalom komunistickom Východnom Nemecku, kritizovali Spojené štáty i ďalšie krajiny za podporu plynovodu Nord Stream 2, ktorý mal dodávať ruský zemný plyn priamo do Nemecka.



Hoci konzervatívne orientovaná Merkelová vydala vo februári krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajine stručné vyhlásenie so slovami, že toto nehorázne porušenie medzinárodného práva nemá ospravedlnenie, jej následné mlčanie vyvolávalo pochybnosti, píše Reuters.