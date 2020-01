Merkelová pricestovala do Moskvy na stretnutie s Putinom

Moskva 11. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu pricestovala do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v súvislosti s narastajúcim napätím na Blízkom východe i v iných oblastiach sveta. Informovala o tom agentúra AFP.



Merkelová a Putin si na úvod stretnutia, ktoré bude podľa slov kancelárky pokrývať viaceré témy vrátane konfliktov v Líbyi a Sýrii, ako aj vojnu na Ukrajine s proruskými separatistami, podali ruky.



"Je toho veľa, o čom sa budeme rozprávať," povedala Merkelová a dodala, že "vždy je lepšie spoločne sa rozprávať, ako rozprávať jeden o druhom". Putin sa kancelárke poďakoval za návštevu a uviedol, že sa zamerajú na "najpálčivejšie" témy.



Pred samotným stretnutím obe strany potvrdili, že budú pokrývať aj konfrontáciu medzi Washingtonom a Teheránom vo veci zabitia iránskeho generála Kásema Solejmáního.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý Merkelovú na stretnutí sprevádza, povedal, že "hlavným dôvodom" stretnutia je eskalujúca kríza v Líbyi, v ktorej Berlín zohráva úlohu mediátora. "Zapájame Európu a tých aktérov, ktorí tam majú vplyv, a na to potrebujeme Rusko," povedal Maas pre nemeckú televíziu NTV.



Po stretnutí Merkelovej a Putina sa očakáva ich spoločná tlačová konferencia.



Merkelová Rusko naposledy navštívila v máji 2018, keď sa lídri stretli v Putinovej rezidencii pri Čiernom mori.



Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vyzvali na prímerie v Líbyi, hoci v konflikte podporujú opačné strany. Zatiaľ čo Turecko minulý týždeň poslalo svojich vojakov do Líbye, aby pomohli brániť medzinárodne uznanú vládu národnej jednoty pod vedením premiéra Fájiza Sarrádža. Ankara prišla s tvrdením, že sily podliehajúce Haftarovi podporuje aj približne 2500 ruských žoldnierov, čo však Moskva popiera.