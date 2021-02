Merkelová pripustila nedostatky v riešení druhej vlny pandémie

Demonštrant drží plagát s heslom Zero COVID pred sídlom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Berlíne 10. februára 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok v prejave v parlamente pripustila nedostatky v reakcii vlády na druhú vlnu nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra DPA.Nemecko obstálo v prvej vlne na začiatku pandémie pomerne dobre, povedala Merkelová poslancom.uviedla s ľútosťou kancelárka. Dodala, že druhý lockdown, ktorý bol od novembra pomerne značne sprísnený, neprišiel dosť rýchlo.Kancelárka sa v stredu s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín dohodla na výraznom predĺžení lockdownu a príslušných obmedzení až do 7. marca. Terajší lockdown sa mal pôvodne skončiť v polovici februára.To znamená, že reštaurácie, bary, obchody na nákupných uliciach a voľnočasové zariadenia zostanú zatvorené. Vlády jednotlivých spolkových krajín sa však rozhodli, že budú samostatne určovať, kedy znova otvoria školy a materské školy. Práve to je horúca téma, pretože lockdown znamená pre rodiny s deťmi nadmernú záťaž.Okrem toho môžu od 1. marca znovu otvoriť aj kaderníctva, ale za prísnych hygienických opatrení.povedala Merkelová a predĺženie lockdownu označila zauviedla kancelárka.Pred rokovaniami o lockdowne prišli aj výzvy priemyslu a opozičných strán, aby sa obmedzenia uvoľnili, keďže tento rok zatiaľ miera nákazy plynulo klesá.Predstavitelia nemeckej vlády a odborníci však opakovane varovali, že počet prípadov infekcie stále nie je dostatočne nízky. Poukázali aj na nebezpečenstvo nákazlivejších variantov koronavírusu, predovšetkým variantu prvýkrát zisteného v Británii, ktorý sa v Nemecku rozšíril.Merkelová v prejave v Spolkovom sneme (Bundestag) zdôraznila, že krajina musí dbať na varovania vedcov. Poukázala na množstvo európskych krajín, ktoré zažívajú, a je to dôsledok rozšírenia nových variantov.Nemecko pri riešení pandémie berie do úvahy sedemdňovú incidenciu koronavírusu, ktorá vyjadruje počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za týždeň.Tento údaj je v súčasnosti 64,2, pričom koncom minulého roka prudko stúpol na takmer 200, ako uvádza Inštitút Roberta Kocha (RKI).Merkelová v prejave pripomenula, že premiéri 16 spolkových krajín sa dohodli na rozsiahlom uvoľnení obmedzení lockdownu až vtedy, keď sedemdňová incidencia klesne na 35.V Nemecku sa zatiaľ celkovo koronavírusom nakazilo vyše 2,3 milióna ľudí, z nich 63.635 zomrelo, vyplýva z údajov RKI.