Merkelová prisľúbila zrýchlenie tempa očkovania proti COVID-19

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu prisľúbila, že krajina zvýši tempo masového očkovacieho programu voči novému druhu koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



"Bol to pomalý začiatok (očkovania)," povedala Merkelová vo svojom pravidelnom týždennom podcaste. "Zaočkovaných bolo niekoľko stoviek tisíc ľudí a toto číslo rastie každým dňom - tempo sa zrýchli," avizovala. "Budeme mať dostatok vakcín pre každého v Nemecku," ubezpečila Merkelová s tým, že o niekoľko mesiacov budú tamojší predstavitelia "schopní ponúknuť očkovanie všetkým, ktorí ho budú chcieť". Vyjadrila aj nádej, že zaočkovať sa dá čo najviac ľudí.



Ako pripomenula DPA, nemecká vláda čelila dôraznému tlaku, aby zrýchlila tempo očkovania a objednala viac dávok vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer. Doteraz dostalo vakcínu v Nemecku už 500.000 osôb, oznámil tamojší minister zdravotníctva Jens Spahn. Z celkovo 83-miliónovej populácie krajiny tak vakcínu v priemere dostane denne približne 40.000 ľudí, vyplýva z najnovších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI).



Kancelárka varovala, že nadchádzajúce týždne budú v súvislosti s pandémiou pravdepodobne tie najťažšie. Dodala však, že čím dôslednejšie budú ľudia dodržiavať pravidlá, tým kratšie bude trvať obdobie, počas ktorého bude nutné uplatňovať sprísnené obmedzenia.



Merkelová vyjadrila taktiež presvedčenie, že ísť európskou cestou čo sa týka zaobstarávania vakcíny, bolo správne. "Vírus, ktorý sa týka nás všetkých, nedokáže žiadna krajina poraziť osve. Žiadna krajina - ani Nemecko - by nebolo v bezpečí pred vírusom, ak by neboli v bezpečí jeho priatelia a susedia," poznamenala. Upozornila aj na vyhrotenú situáciu čo sa týka situácie v nemocniciach - lekári a zdravotnícky personál je podľa jej slov na hranici preťaženia.



Nemecké zdravotnícke úrady zaznamenali v sobotu 24.694 nových prípadov nákazy a 1083 ďalších úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 za 24 hodín. V piatok hlásil RKI rekordných 1188 obetí koronavírusu. V sobotu predstavovala týždňová incidencia nákazy na 100.000 obyvateľov hodnotu 153,9. Celkovo v krajine od začiatku pandémie evidujú 1.891.581 nakazených a 39.878 obetí. Z ochorenia sa vyliečilo približne 1.511.800. ľudí.