Merkelová: Prvú fázu pandémie má Nemecko za sebou

Berlín 6. mája (TASR) - Nemecko prekonalo prvú fázu pandémie, stále sa však nachádza len na jej začiatku. Povedala to v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová po telekonferencii s premiérmi 16 spolkových krajín, uvádza spravodajská televízia BBC.



"Myslím si, že dnes môžeme povedať, že prvú fázu pandémie máme za sebou, ale napriek tomu sme len na jej začiatku a koronavírus nás bude ešte dlho zamestnávať. Môžeme teraz konštatovať, že sme dosiahli cieľ, ktorým bolo spomalenie šírenia vírusu a ochrana nášho zdravotníckeho systému pred preťažením. Musíme mať ale núdzový mechanizmus, v ktorom bude jasne stanovené, že ak opätovne vzniknú regionálne ohniská infekcie, budú sa tam musieť znova prijať osobitné opatrenia," konštatovala Merkelová



Obmedzenia voľného pohybu osôb budú platiť do 5. júna, no postupne sa budú uvoľňovať. Stretnúť sa napríklad budú môcť aj ľudia z dvoch rozličných domácností.



Merkelová tiež uviedla, že počty osôb s ochorením COVID-19 sa vyvíjajú priaznivo. "Čísla sú aj po uvoľnení niektorých opatrení stále nízke, a to je niečo, čo ma veľmi teší," dodala. Upozornila však, že v prípade zvyšovania počtu infikovaných sa obmedzenia opäť vrátia do platnosti - napríklad ak okres alebo mesto zaznamenajú viac ako 50 nových prípadov na 100.000 obyvateľov počas sedemdňového obdobia.



V Nemecku sa tak už čoskoro budú môcť otvoriť veľkoplošné obchody, obyvatelia v domovoch sociálnych služieb budú mať povolené návštevy a bude pokračovať najvyššia futbalová liga.



O spôsobe otvárania reštaurácií, kín či divadiel budú odteraz rozhodovať jednotlivé spolkové krajiny samostatne. Kancelárka tiež poďakovala občanom za dodržiavanie nariadení úradov.