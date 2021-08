Merkelová: Rokovania s Talibanom musia pokračovať

Berlín 25. augusta (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo musí zachovať dialóg s islamistickým hnutím Taliban, ak je to v záujme ochrany pokroku, ku ktorému v Afganistane došlo za uplynulé dve desaťročia nasadenia Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informuje o tom agentúra AFP.



"Naším cieľom musí byť zachovať čo možno najviac z toho, čo sme dosiahli v súvislosti so zmenami v Afganistane za uplynulých 20 rokov. To je niečo, o čom sa musí medzinárodné spoločenstvo rozprávať s Talibanom," povedala Merkelová v prejave na pôde nemeckého parlamentu.



V uplynulých rokoch sa podľa nemeckej kancelárky dosiahol pokrok v prístupe k nevyhnutným potrebám - 70 percent Afgancov má v súčasnosti prístup k pitnej vode, kým pred desaťročím to bolo iba 20 percent. Deväť z desiatich ľudí v Afganistane má zásobovanie elektrinou, kým v roku 2011 to boli len dvaja z desiatich, cituje DPA.



Fakt, že Taliban je znovu pri moci, je "trpký, ale musíme sa s tým vysporiadať," povedala Merkelová.



"Pre mnohých ľudí v Afganistane je to tragédia, najmä pre tých, ktorí sa zasadzovali za slobodnú spoločnosť, demokraciu i vzdelanie a teraz sa musia obávať o svoju bezpečnosť. Vývoj je ale tiež trpký pre všetkých spojencov, ktorí po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 bojovali proti terorizmu a budovali demokratické štruktúry. Všetci spoločne, ktorí sme sa angažovali v Afganistane, čiže celá medzinárodná koalícia, všetci sme rýchlosť tohto vývoja celkom jednoznačne podcenili - a týka sa to aj Nemecka," uviedla kancelárka.



"Mnoho vecí v histórii si žiada dlhší čas. Preto nesmieme a ani nebudeme zabúdať na Afganistan," dodala.



"Pretože aj keď to v tejto trpkej chvíli tak nevyzerá, zostávam presvedčená, že žiadna sila ani ideológia nemôže odporovať ceste spravodlivosti a mieru," uviedla nemecká kancelárka.