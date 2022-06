Merkelová s Obamom navštívila múzeum afroamerických dejín

Washington 29. júna (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívila Národné múzeum afroamerických dejín a kultúry vo Washingtone. Pripojil sa k nej aj niekdajší americký prezident Barack Obama. TASR správu prevzala v stredu od agentúry DPA.



"Ako prezident som bol svedkom, ako kancelárka Merkelová pristupuje ku krízovým situáciám s múdrym pragmatizmom, v dobrej nálade a s neúprosným morálnym kompasom – a mám to šťastie, že ju môžem nazvať priateľkou," napísal Obama na Twitteri k fotografii, na ktorej sú obaja v múzeu.



Merkelovej hovorca v Berlíne potvrdil, že exkancelárka v pondelok pricestovala do Washingtonu, kde sa zúčastňuje na "politických rozhovoroch". Do Berlína by sa mala vrátiť vo štvrtok.



Merkelová a Obama nadviazali pevný vzťah počas svojich prekrývajúcich sa období v úrade – ona bola kancelárkou v rokoch 2005 až 2021 a on pôsobil v Bielom dome v rokoch 2009 až 2017.