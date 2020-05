Merkelová sa osobne nezúčastní na summite lídrov krajín G7 v USA

Washington 30. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa osobne nezúčastní na summite lídrov krajín G7, ktorý by chcel hostiť šéf Bieleho domu Donald Trump. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na spravodajský portál Politico.



Lídri G7 mali pôvodne rokovať prostredníctvom videokonferencie v júni, keďže šírenie nového koronavírusu zmarilo osobnú schôdzku vo víkendovom sídle amerických prezidentov Camp David v štáte Maryland.



Trump ale minulý týždeň naznačil, že summit by sa predsa len mohol konať, "predovšetkým v Bielom dome", ale potenciálne aj v sídle prezidentov Camp David.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert však pre portál Politico uviedol, že "vzhľadom na celkovú pandemickú situáciu nemôže súhlasiť s osobnou účasťou, cestou do Washingtonu".



"Spolková kancelárka ďakuje prezidentovi Trumpovi za pozvanie na summit G7," dodal Seibert.



Merkelová zatiaľ ako prvá odmietla Trumpovo pozvanie, zatiaľ čo ďalší lídri vyjadrili "vágne pozitívne reakcie", poznamenala AFP.



Krajiny G7 - Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené štáty - sa každoročne striedajú v organizovaní summitu. V roku 2019 sa summit konal vo Francúzsku.



Spojené štáty zostávajú krajinou, ktorú koronavírusová pandémia zasiahla z celosvetového hľadiska najťažšie, pokiaľ ide o počet úmrtí i počet potvrdených prípadov infekcie. Zaznamenali tam 1.745.606 prípadov infekcie a 102.798. obetí.