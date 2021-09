Merkelová sa pred odchodom teší rešpektu Európanov, ukázal prieskum

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 14. septembra (TASR) - Angela Merkelová sa aj pred koncom svojho 16-ročného pôsobenia na čele nemeckej spolkovej vlády teší veľkému uznaniu v štátoch Európskej únie. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý v 12 členských štátoch EÚ uskutočnila Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR).O výsledkoch sondáže, ktorú vykonal tento renomovaný paneurópsky think tank, v utorok informovala tlačová agentúra DPA.Štúdia s názvom "Po merkelizme: Čo Európania očakávajú od pomerkelovského Nemecka?", ktorú vypracovala skupina expertov ECFR, naznačuje, že viac ako tretina Európanov je za posilnenie vedúceho postavenia Nemecka v rámci Únie.Dvanásť krajín EÚ, ktorých obyvateľov oslovila ECFR, má spolu 300 miliónov obyvateľov, ktorí produkujú asi 80 percent hrubého domáceho produktu eurobloku.V rámci prieskumu približne 36 percent opýtaných uviedlo, že dôveruje hospodárskej a finančnej politike Nemecka; 35 percent dôveruje prístupu Berlína k ľudským právam.Samotná Merkelová sa aj naďalej teší veľkému rešpektu a uznaniu, a to napriek podpore úsporných opatrení zo strany Berlína po finančnej kríze v roku 2008 a spôsobu, akým nemecká kacelárka zvládla utečeneckú krízu v roku 2015.Prieskum naznačil, že aj napriek často spornej politike Angely Merkelovej Európania vnímajú Berlín ako integračnú silu a dôveryhodnú proeurópsku veľmoc a dosluhujúcu nemeckú kancelárku považujú za osobnosť, ktorá zjednocovala EÚ.Parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia 26. septembra a Angela Merkelová sa v nich už o funkciu kancelárky neuchádza. O kancelársky post súperia traja kandidáti: Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) a Annalena Baerbocková (Zelení).(spravodajca TASR Jaromír Novak)