Merkelová sa stretne s Cichanovskou

Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas svojho stredajšieho príhovoru v Spolkovom sneme oznámila, že sa čoskoro stretne s hlavnou predstaviteľkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Čoskoro sa stretnem s opozičnou líderkou pani (Sviatlanou) Cichanovskou," povedala Merkelová poslancom, pričom ocenila "odvahu" žien v Bielorusku, demonštrujúcich proti sporným výsledkom volieb z 9. augusta, v ktorých si prezident Alexandr Lukašenko zaistil ďalšie funkčné obdobie.



"Keď vidím odvahu žien, ktoré sa objavujú v uliciach a (demonštrujú) za slobodný život bez korupcie, môžem povedať len toľko: obdivujem to a považujem to za skutočne pôsobivé," vyhlásila.



Kancelárka zopakovala, že Nemecko neuznáva Lukašenka za víťaza volieb, a odsúdila násilie voči protestujúcim.



Merkelová počas všeobecnej rozpravy v Bundestagu apelovala na obyvateľov Nemecka, aby vytrvali a naďalej dodržiavali platné pravidlá, píše denník Die Süddeutsche Zeitung. Nemecko, Európa i celý svet totiž podľa jej slov stoja pred "bezprecedentnou skúškou" a hoci sa krajine doteraz darilo pandémiu zvládať pomerne dobre, s nadchádzajúcim jesenným obdobím je jasné: "Stojíme pred náročnou fázou".



"Momentálne riskujeme všetko, čo sme dosiahli v posledných mesiacoch," varovala Merkelová. Ľudí upozornila na to, že mnohí poľavili z opatrnosti.



Kancelárka poukázala na opatrenia, ktoré v utorok schválilo počas videokonferencie 16 spolkových krajín s tým, že je nevyhnutné, aby ľudia tieto opatrenia "prijali a dodržiavali". "Opätovne sa zhoršujúcu situáciu musíme brať vážne," zdôraznila.



"Život, ako sme ho poznali, sa vráti. Rodiny budú znova oslavovať, kluby, divadlá a futbalové štadióny budú opäť plné," prisľúbila Merkelová a dodala, že teraz je potrebné byť trpezlivý, správať sa rozumne a chrániť tak životy. Dôležité je zodpovedné konanie každého jednotlivca, dodala.



Nemecko v utorok schválilo obmedzenia počtu osôb na verejných zhromaždeniach a rodinných oslavách, ktoré budú závisieť od počtu nakazených na 100.000 obyvateľov.



Ohľadom blížiacich sa osláv 30. výročia znovuzjednotenia Nemecka Merkelová povedala, že sa podarilo výrazne znížiť rozdiely medzi životnými pomermi v krajinách bývalého východného a západného Nemecka. "Zostávajú však štrukturálne rozdiely. Potrebné je ďalšie úsilie," poznamenala.



Pandémia COVID-19 na poli medzinárodnej politiky podľa Merkelovej ukázala, že "multilaterálna spolupráca je na mnohých miestach pod tlakom". V mnohých oblastiach je potrebné napriek pochopiteľnému úsiliu o suverenitu presadzovať aj medzinárodnú spoluprácu. Merkelová v tom vidí "hodinu Európy".