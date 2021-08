Merkelová sa v Rusku zameria na Ukrajinu, Bielorusko a Afganistan

Berlín 18. augusta (TASR) - Ukrajina, Bielorusko a Afganistan budú v piatok stredobodom návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Moskve, informoval v stredu hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



"Bude to určite o veľkých medzinárodných problémoch: o konflikte na východe Ukrajiny, pre ktorý Rusko môže urobiť viac, ako robí, a o Bielorusku," povedal Seibert, ktorého citovala agentúra TASS.



Na otázku, či sa Merkelová dotkne aj Afganistanu, odpovedal: "To by som očakával." Dodal, že Merkelová počas návštevy položí veniec k Hrobu neznámeho vojaka pri kremeľskom múre.



Kremeľ už skôr potvrdil, že kancelárka sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Seibert ešte minulý týždeň avizoval, že Merkelová navštívi 20. augusta Moskvu a 22. augusta Ukrajinu.



Jej cesty do oboch krajín sa uskutočnia len niekoľko týždňov predtým, ako po voľbách v Nemecku (26. septembra) odíde po 16 rokoch z funkcie šéfky spolkovej vlády.



Na schôdzke Merkelovej s Putinom by podľa Kremľa mali byť témami vzťahy medzi oboma krajinami, ako aj aktuálne medzinárodné otázky. Medzi Berlínom a Moskvou panuje napätie pre viaceré spory, okrem iného v súvislosti s uväznením ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, vraždou Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne či hekerským útokom na nemecký Spolkový snem z roku 2015. Merkelová bola naposledy v Moskve v januári 2020.



Kyjev minulý týždeň oznámil, že Merkelová, ktorá sa výrazne angažuje v snahách o vyriešenie konfliktu v Donbase, sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a bude s ním hovoriť o bezpečnostných a bilaterálnych otázkach. Dotknú sa zrejme aj kontroverzného plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) z Ruska do Nemecka, ktorý obchádza Ukrajinu.