Merkelová sa zúčastnila svojho posledného štandardného summitu EÚ

Brusel 25. júna (TASR) - Dvojdňový summit EÚ, ktorý v piatok poobede skončí v Bruseli, je posledným oficiálnym zasadnutím Európskej rady, na ktorom sa zúčastňuje nemecká kancelárka Angela Merkelová. Osobnosť jej váhy bude na budúcich summitoch chýbať, uviedol v piatok týždenník Politico.



Nemenované diplomatické zdroje potvrdili, že na júnový summit nebol pripravený nejaký osobitný rozlúčkový ceremoniál s Merkelovou. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu totiž nie je vylúčená možnosť ďalších mimoriadnych alebo krízových zasadnutí Európskej rady, na ktorých by sa nemecká kancelárka ešte mohla zúčastniť. Pravdou však je, že júnový summit bol jej posledným oficiálnym. Na ten ďalší, naplánovaný na október, by mal už do Bruselu vycestovať jej nástupca vo funkcii.



V úrade je od roku 2005, na summity EÚ chodí už 16 rokov. Podľa Politico niektorí európski diplomati hovoria o "súmraku postmerkelovej éry". Po jej odchode do dôchodku, po septembrových parlamentných voľbách v Nemecku, bude totiž polarizácia medzi ostatnými premiérmi a prezidentmi členských krajín na summitoch ťažšie kontrolovateľná. Najdlhšie slúžiacimi premiérmi na summitoch sa stanú maďarský premiér Viktor Orbán a holandský premiér Mark Rutte.



Podľa Politico bez mediátora podobného Merkelovej, ktorý by dokázal preklenúť nezhody a "priepasť" medzi lídrami, spory aké bolo možno vidieť aj vo štvrtok na rokovaniach, budú ťaživejšie a môžu viac poznačiť atmosféru rokovaní.



Rutte vo štvrtok ostro napadol Orbána za maďarský zákon, ktorý zakazuje šírenie informácií o homosexualite medzi maloletými. Odkázal dokonca, že ak sa Maďarsko nevie stotožniť s hodnotami EÚ, môže aktivovať článok o vystúpení krajiny z eurobloku. Orbán sa bráni tým, že sporný zákon jeho rezortní kolegovia z EÚ nečítali a že nie je namierený proti homosexuálom.



Politico s odvolaním sa na vyjadrenia nemenovaných diplomatov upozornil, že Merkelová bola "jediným politikom, ktorý dokázal udržať poriadok" na spoločných rokovaniach lídrov. Aj vďaka nej sa hovorilo o nemecko-francúzskom tandeme alebo motore, pričom aspekt zodpovednosti bol vždy viac na nemeckej strane. A trvalo veľa rokov, kým Merkelová získala "takúto úroveň autority". Je pravdepodobné, že jej nástupca vo funkcii do tejto roly na summitoch tak rýchlo nenastúpi, upozornil týždenník Politico.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)